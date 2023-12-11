В Google назвали ТОП кинозапросов украинцев в 2023 году
Компания Google поделилась рейтингом поисковых запросов украинцев. Как и весь мир жителей нашей страны интересовали фильмы "Барби", "Оппенгеймер" и сериал "Хороший доктор".
Об этом пишет Google.
"Барби" и "Оппенгеймер" интересовали украинцев больше всего в 2023 году
В категории "Фильмы" в 2023 году первое место среди предпочтений украинцев занимает новый фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Картина повествует об истории создания атомной бомбы. Также украинцы искали информацию об анимационном фильме "Мавка" и самом прибыльном фильме года "Барби".
1. Оппенгеймер
2. Аватар 2: Путь воды
3. Нимфа
4. Форсаж 10
5. Джон Уик 4
6. Барби
7. Пять ночей у Фредди
8. Люксембург, Люксембург
9. Чебурашка
10. Часовые галактики 3
Больше всего предпочтений среди наших соотечественников получил сериал "Венздей". Также украинцы в этом году интересовались новыми сезонами сериалов "Хороший доктор", "Домик на счастье" и "Ведьмак".
1. Венздей
2. Хороший доктор
3. Кровавые цветы
4. Домик к счастью 4 сезон
5. Мандолорец
6. Зимородок
7. Слово пацана
8. Король Талсы
9. Джинни и Джорджия 2 сезон
10. Ведьмак 3 сезон
Напомним, спустя четыре года после того, как Роберт Дауни-младший в последний раз сыграл "Железного человека", президент Marvel Кевин Файги объяснил, почему актер едва не потерял роль. Также стало известно, почему он никогда не вернется к ней.
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