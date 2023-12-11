В Google назвали ТОП кинозапросов украинцев в 2023 году

Постр к фильму "Оппенгеймер". Фото: instagram.com/oppenheimermovie/

Компания Google поделилась рейтингом поисковых запросов украинцев. Как и весь мир жителей нашей страны интересовали фильмы "Барби", "Оппенгеймер" и сериал "Хороший доктор".

Об этом пишет Google.

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"Барби" и "Оппенгеймер" интересовали украинцев больше всего в 2023 году

В категории "Фильмы" в 2023 году первое место среди предпочтений украинцев занимает новый фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер". Картина повествует об истории создания атомной бомбы. Также украинцы искали информацию об анимационном фильме "Мавка" и самом прибыльном фильме года "Барби".

1. Оппенгеймер

2. Аватар 2: Путь воды

3. Нимфа

4. Форсаж 10

5. Джон Уик 4

6. Барби

7. Пять ночей у Фредди

8. Люксембург, Люксембург

9. Чебурашка

10. Часовые галактики 3



Больше всего предпочтений среди наших соотечественников получил сериал "Венздей". Также украинцы в этом году интересовались новыми сезонами сериалов "Хороший доктор", "Домик на счастье" и "Ведьмак".

1. Венздей

2. Хороший доктор

3. Кровавые цветы

4. Домик к счастью 4 сезон

5. Мандолорец

6. Зимородок

7. Слово пацана

8. Король Талсы

9. Джинни и Джорджия 2 сезон

10. Ведьмак 3 сезон

Напомним, спустя четыре года после того, как Роберт Дауни-младший в последний раз сыграл "Железного человека", президент Marvel Кевин Файги объяснил, почему актер едва не потерял роль. Также стало известно, почему он никогда не вернется к ней.

Ранее Леся Никитюк в образе Роксоланы ошеломила пародией на "Велеколепный век".