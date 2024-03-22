У Кейт Миддлтон обнаружили рак

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон наконец-то объяснила, куда исчезла. Врачи обнаружили у нее рак.

Об этом она рассказала в соцсети X.

Читайте также:

Кейт Миддлтон сообщила об онкологии

Принцесса Уэльская сообщила грустные новости. Она долгое время избегала публичности, впрочем, это было не просто так. Во время операции на брюшной полости у нее был обнаружен рак. Последние три месяца она проходит химиотерапию.

Сообщение Кейт Миддлтон. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Кейт Миддлтон призналась, что для нее это послужило настоящим шоком. Она планирует сосредоточиться на лечении и вернуться к выполнению государственных дел, когда это позволит ее состояние здоровья.

"Мы с Уильямом делали все возможное, чтобы сохранить конфиденциальность ради нашей молодой семьи. Мне понадобилось время, чтобы восстановиться после серьезной операции и чтобы начать лечение. Но, самое главное, нам понадобилось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи так, как им это удобно, и заверить их, что со мной все будет хорошо", — рассказала принцесса.

Она записала видеообращение, чтобы прояснить ситуацию, но тип рака оставила в секрете.

Message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) 22 марта 2024

Кейт Миддлтон заверила, что готова бороться за свое здоровье и сейчас чувствует себя достаточно сильной для этого.

"Я чувствую себя хорошо, и с каждым днем становлюсь сильнее, сосредотачиваясь на вещах, которые помогут мне вылечиться — на моем уме, теле и настроении. Уильям рядом со мной и это тоже источник моего утешения и покоя. Любовь, поддержка и доброта многое означают для нас обоих", — рассказала принцесса.

Напомним, что Кейт Миддлтон совершили сложную операцию на брюшной полости. Также раком болеет и король Чарльз — детали.