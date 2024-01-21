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Стало відомо, коли Кейт Міддлтон повернеться з лікарні

21 січня 2024 07:55
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Стало відомо, коли Кейт Міддлтон повернеться з лікарні
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Кейт Міддлтон почувається добре після операції на черевній порожнині, яку їй зробили в лондонській клініці. Очікується, що вона проведе ще тиждень у лікарні, перш ніж її перевезуть у котедж Аделаїда у Віндзорі, щоб відновити сили після медичної процедури.

Про це пише Daily Mail.

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Інсайдери палацу кажуть, що принцеса може повернутися до роботи "якнайшвидше". Джерело, наближене до королівської родини повідомило, що зараз Кейт і Вільям ставлять "сім’ю на перше місце, а щоденну роботу — на друге", намагаючись зберегти відчуття "нормальності" для 10-річного принца Джорджа, п’ятирічного Луї та принцеси Шарлотти.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

"Діти завжди в центрі свого всесвіту. Так буде й надалі. Вони хочуть бути впевненими, що у них буде нормальне життя", — повідомило джерело The Times.

Кейт звільнила графік на наступні кілька місяців і, як очікується, поновить офіційні обов’язки лише після Великодня.

Одужання Кейт відбувається в той час, коли король Чарльз стикається зі своїми проблемами зі здоров’ям, а наступного тижня його королівська високість збирається відвідати лікарню для лікування "збільшеної простати". Помічники кажуть, що пухлина є "доброякісною" і що він пройде процедуру на найвищому рівні.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Заходи з 30 благодійними організаціями та патронажами принцеси Уельської скасовуються, переносяться або відкладаються, поки вона одужує. Також відкладено запланований на березень офіційний візит до Італії.

Очікується, що батьки Кейт Керол і Майкл Міддлтон і брат і сестра Піппа Меттьюз і Джеймс Міддлтон також допоможуть, поки принцеса одужає.

Нагадаємо, принца Гаррі підловили на вечірці після тривожних новин про його батька.

Раніше принц Вільям був обурений словами брата про свій шлюб з Кейт Міддлтон.

Кейт Міддлтон
принц Вільям
король Чарльз ІІІ
королівська родина

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