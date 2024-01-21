Стало відомо, коли Кейт Міддлтон повернеться з лікарні
Кейт Міддлтон почувається добре після операції на черевній порожнині, яку їй зробили в лондонській клініці. Очікується, що вона проведе ще тиждень у лікарні, перш ніж її перевезуть у котедж Аделаїда у Віндзорі, щоб відновити сили після медичної процедури.
Про це пише Daily Mail.
Кейт Міддлтон не збирається зупинятися
Інсайдери палацу кажуть, що принцеса може повернутися до роботи "якнайшвидше". Джерело, наближене до королівської родини повідомило, що зараз Кейт і Вільям ставлять "сім’ю на перше місце, а щоденну роботу — на друге", намагаючись зберегти відчуття "нормальності" для 10-річного принца Джорджа, п’ятирічного Луї та принцеси Шарлотти.
"Діти завжди в центрі свого всесвіту. Так буде й надалі. Вони хочуть бути впевненими, що у них буде нормальне життя", — повідомило джерело The Times.
Кейт звільнила графік на наступні кілька місяців і, як очікується, поновить офіційні обов’язки лише після Великодня.
Одужання Кейт відбувається в той час, коли король Чарльз стикається зі своїми проблемами зі здоров’ям, а наступного тижня його королівська високість збирається відвідати лікарню для лікування "збільшеної простати". Помічники кажуть, що пухлина є "доброякісною" і що він пройде процедуру на найвищому рівні.
Заходи з 30 благодійними організаціями та патронажами принцеси Уельської скасовуються, переносяться або відкладаються, поки вона одужує. Також відкладено запланований на березень офіційний візит до Італії.
Очікується, що батьки Кейт Керол і Майкл Міддлтон і брат і сестра Піппа Меттьюз і Джеймс Міддлтон також допоможуть, поки принцеса одужає.
Нагадаємо, принца Гаррі підловили на вечірці після тривожних новин про його батька.
Раніше принц Вільям був обурений словами брата про свій шлюб з Кейт Міддлтон.
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