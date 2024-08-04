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В "Холостяк 13" приняла участие подруга скандальной художницы Сони Морозюк, — блогер Беспалов

4 августа 2024 15:52
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Блогер Беспалов сообщил скандальные подробности об одной из участниц "Холостяка"
Военный и герой шоу "Холостяк" Александр (Терен) Будько. Фото: instagram.com/tsvit_terenu/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Этой осенью стартует новый сезон романтического шоу "Холостяк". Пока продолжаются съемки, известный блогер Богдан Беспалов раскрыл детали об одной из участниц, которая будет бороться за сердце военного Александра (Терена) Будько.

Об этом инфлюенсер сообщил в своем телеграм-канале.

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Блогер сообщил, что в этом году до финала дойдет участница Ксюша Щербач. По словам Беспалова, девушка "охотится" на состоятельных женихов и олигархов.

По источникам, Щербач является подругой скандальной художницы и невесты Романа Гринкевича Сони Морозюк. Беспалов отметил, что ее будут продвигать организаторы шоу, ведь за ее участие в шоу вроде бы "договорились".

"Будет на шоу делать скандальчики в доме между девушками", — добавил он.

В "Холостяк 13" приняла участие подруга скандальной художницы Сони Морозюк - блогер Беспалов - фото 1
Участница "Холостяка" Ксюша Щербач. Фото: instagram.com/instaksena

Молодая художница Соня Морозюк оказалась в самом эпицентре громкого скандала с участием семьи ее бывшего жениха Романа Гриневича. Известно, что он подозревается в хищении средств, выделенных на наших защитников.

Напомним, мы писали о том, что в шоу примет участие известная певица. А также герой шоу "Холостяк-13" прокомментировал теракт в Оленовке.

скандал шоу Холостяк украинские звезды Богдан Беспалов Александр "Терен" Будько

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