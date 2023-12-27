В меху и серебре — Ким Кардашьян показала рождественскую фотосессию с детьми

Ким Кардашьян с детьми. Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян показала рождественские фотографии со своими детьми. В этом году цветами Рождества в доме Кардашян стали серебристый и белый, а одним из правил вечеринки было выбрать образы из старых коллекций.

Рождественскую красоту и семейные фото светская львица показала в Instagram.

Читайте также:

Стильная семья Кардашьян

Ким Кардашьян каждый год по-особому декорирует дом к рождественским праздникам и устраивает традиционную праздничную фотосессию с детьми.

В этом году цветами праздника стали белый и серебристый: телезвезда превратила дом в настоящий снежный лес. Вдоль коридора и в холле стояли заснеженные елки, а на улице множество деревьев были украшены фонарями.

Подарки также упаковали в белые тканевые обертки, которые выглядели довольно необычно.

На фотосессию с детьми Ким выбрала платье из старой коллекции бренда Мюглер. Обтягивающее голубовато-белое платье украшенное мехом называется "Эльза" в честь героини популярного мультфильма "Холодное сердце".

Дочери светской львицы были одеты в такие же цвета. Старшая дочь Норт надела серебристый жакет своего папы Канье Веста от бренда Balmain.

Сыновья Сейнт и Саам на контрасте были одеты в черные костюмы.

Фанаты заметили, что младшая дочь Ким Кардашьян — Чикаго — как две капли воды похожа на звездную маму.

Ким Кардашьян с дочерью Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian

Напомним, Ким Кардашьян стала лицом новой коллекции откровенного белья.

Также мы писали, что 10-летняя дочь Канье Веста зажгла с ним на одной сцене.