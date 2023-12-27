Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow У хутрі та сріблі — Кім Кардаш'ян показала різдвяну фотосесію з дітьми arrow

У хутрі та сріблі — Кім Кардаш'ян показала різдвяну фотосесію з дітьми

27 грудня 2023 11:51
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор
У хутрі і сріблі — Кім Кардаш'ян показала різдвяну фотосесію з дітьми
Кім Кардаш'ян з дітьми. Фото: instagram.com/kimkardashian
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасниця
Ольга Квасниця
Редактор

Кім Кардаш'ян показала різдвяні світлини зі своїми дітьми. Цьогоріч кольорами Різдва у будинку Кардаш'янів стали сріблястий і білий, а одним з правил вечірки було обрати образи зі старих колекцій. 

Різдвяну красу і сімейні фото світська левиця показала в Instagram

Читайте також:

Стильна родина Кардаш'ян

Кім Кардаш'ян кожен рік по-особливому декорує будинок до різдвяних свят і влаштовує традиційну святкову фотосесію з дітьми. 

Цього року кольорами свята стали білий і сріблястий: телезірка перетворила будинок на справжній сніжний ліс. Уздовж коридору і у холі стояли засніжені ялинки, а на вулиці безліч дерев були прикрашені ліхтарями. 

 

Подарунки також упакували у білі тканинні обгортки, які мали досить незвичний вигляд. 

 

На фотосессію з дітьми Кім обрала сукню зі старої колекції бренду Мюглер. Обтягуюча блакитно-біла сукня прикрашена хутром називається "Ельза" на честь героїні популярного мультфільму "Холодне сердце". 

 

Дочки світської левиці були вдягнені у такі самі кольори. Старша донька Норт одягнула сріблястий жакет свого тата Кан'є Веста від бренда Balmain. 

Сини ж Сейнт и Саам на контрасті були одягнуті у чорні костюми. 

Прихильники зауважили, що молодша донька Кім Кардаш'ян — Чикаго — як дві краплі води схожа на зіркову маму. 

 

Кім Кардаш'ян з донькою Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян стала обличчям нової колекції відвертої білизни. 

Також ми писали, що 10-річна донька Каньє Веста запалила з ним на одній сцені. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

15 грудня 2023

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

14 грудня 2023

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

15 грудня 2023

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

15 грудня 2023

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

15 грудня 2023
Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі