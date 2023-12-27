У хутрі і сріблі — Кім Кардаш'ян показала різдвяну фотосесію з дітьми

У хутрі та сріблі — Кім Кардаш'ян показала різдвяну фотосесію з дітьми
Кім Кардаш'ян показала різдвяні світлини зі своїми дітьми. Цьогоріч кольорами Різдва у будинку Кардаш'янів стали сріблястий і білий, а одним з правил вечірки було обрати образи зі старих колекцій.
Різдвяну красу і сімейні фото світська левиця показала в Instagram.
Стильна родина Кардаш'ян
Кім Кардаш'ян кожен рік по-особливому декорує будинок до різдвяних свят і влаштовує традиційну святкову фотосесію з дітьми.
Цього року кольорами свята стали білий і сріблястий: телезірка перетворила будинок на справжній сніжний ліс. Уздовж коридору і у холі стояли засніжені ялинки, а на вулиці безліч дерев були прикрашені ліхтарями.
Подарунки також упакували у білі тканинні обгортки, які мали досить незвичний вигляд.
На фотосессію з дітьми Кім обрала сукню зі старої колекції бренду Мюглер. Обтягуюча блакитно-біла сукня прикрашена хутром називається "Ельза" на честь героїні популярного мультфільму "Холодне сердце".
Дочки світської левиці були вдягнені у такі самі кольори. Старша донька Норт одягнула сріблястий жакет свого тата Кан'є Веста від бренда Balmain.
Сини ж Сейнт и Саам на контрасті були одягнуті у чорні костюми.
Прихильники зауважили, що молодша донька Кім Кардаш'ян — Чикаго — як дві краплі води схожа на зіркову маму.
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян стала обличчям нової колекції відвертої білизни.
Також ми писали, що 10-річна донька Каньє Веста запалила з ним на одній сцені.
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