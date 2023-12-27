У хутрі і сріблі — Кім Кардаш'ян показала різдвяну фотосесію з дітьми

Кім Кардаш'ян з дітьми. Фото: instagram.com/kimkardashian

Кім Кардаш'ян показала різдвяні світлини зі своїми дітьми. Цьогоріч кольорами Різдва у будинку Кардаш'янів стали сріблястий і білий, а одним з правил вечірки було обрати образи зі старих колекцій.

Різдвяну красу і сімейні фото світська левиця показала в Instagram.

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Кім Кардаш'ян кожен рік по-особливому декорує будинок до різдвяних свят і влаштовує традиційну святкову фотосесію з дітьми.

Цього року кольорами свята стали білий і сріблястий: телезірка перетворила будинок на справжній сніжний ліс. Уздовж коридору і у холі стояли засніжені ялинки, а на вулиці безліч дерев були прикрашені ліхтарями.

Подарунки також упакували у білі тканинні обгортки, які мали досить незвичний вигляд.

На фотосессію з дітьми Кім обрала сукню зі старої колекції бренду Мюглер. Обтягуюча блакитно-біла сукня прикрашена хутром називається "Ельза" на честь героїні популярного мультфільму "Холодне сердце".

Дочки світської левиці були вдягнені у такі самі кольори. Старша донька Норт одягнула сріблястий жакет свого тата Кан'є Веста від бренда Balmain.

Сини ж Сейнт и Саам на контрасті були одягнуті у чорні костюми.

Прихильники зауважили, що молодша донька Кім Кардаш'ян — Чикаго — як дві краплі води схожа на зіркову маму.

Кім Кардаш'ян з донькою Чикаго. Фото: instagram.com/kimkardashian

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян стала обличчям нової колекції відвертої білизни.

Також ми писали, що 10-річна донька Каньє Веста запалила з ним на одній сцені.