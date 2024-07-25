Маша Ефросинина примерила мех и кожу для украинского Vogue.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Известная украинская ведущая и блоггер Маша Ефросинина снялась для первого номера печатного Vogue Ukraine Leaders 2024. Звезда примерила несколько кардинально разных образов.

Соответствующие кадры были опубликованы на официальной странице Vogue в Instagram.

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В интервью для популярного глянца телеведущая рассказала о том, как непросто возглавлять благотворительный фонд, который помогает тысячам украинок, которые пострадали от войны.

"С лета 2022-го команда благотворительного "Фонда Маша", организует реабилитационные лагеря "Незламна мама" в Карпатах: программа предусматривает интенсивные групповые и индивидуальные занятия с психотерапевтами, арт-терапию, телесное восстановление. За 2,5 года полномасштабной войны их посетили более 3000 украинок и их детей, большинство из которых пережили страшные испытания: потерю близких, жилья, оккупацию, плен", — говорится в сообщении.

Известная ведущая примеряла несколько стильных образов. Ефросинина предстала перед камерой в белом оверсайз костюме, ярком фиолетовом мехе и в двух контрастных платьях — черной кожаной и легкой ткани. Она дополнила наряды нюдовым макияжем и собрала волосы в пучок.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина в белом костюме. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Телеведущая Маша Ефросинина посреди природы. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Телеведущая Маша Ефросинина с чудесным макияжем. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Телеведущая Маша Ефросинина в ярком меху. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Телеведущая Маша Ефросинина в кожаном платье. Фото: instagram.com/vogue_ukraine/

Напомним, в сети ходили слухи о разводе Ефросининой. А также Маша Ефросинина поделилась с подписчиками трогательными кадрами с мужем Тимуром Хромаевым.