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Маша Єфросиніна зворушила відвертим зізнанням у почуттях до чоловіка

17 липня 2024 07:27
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Маша Єфросиніна зворушила відвертим зізнанням у почуттях до чоловіка
Ведуча Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася із підписниками кількома світлинами, на яких позує із чоловіком, Тимуром Хромаєвим. Пара обіймається на фото, а сама Маша не приховує, що їй не вистачає коханого.

Про це стало відомо з соціальної мережі Єфросиніної.

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Чоловік ведучої з самого початку повномасштабного вторгнення долучився до лав ЗСУ. Маша зізналася, що фізично сумує за коханим.

 

Ведуча Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром
Ведуча Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

Ведуча Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим
Ведуча Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром Хромаєвим. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

"Це мій перманентний стан вже третій рік. Незважаючи на те, що ми мамо змогу бачитись...", — коментує зірка.

Єфросиніна додала, що розуміє жінок, які переживають подібні емоції.

"До цього стану неможливо звикнути. Про нього не хочеться ні писати, ні говорити, ні ділитися...бо жінок, які його сьогодні переживають в Україні так багато, що здається, він просто у повітрі", — говорить Єфросиніна.

Раніше ведуча зізналася, що її чоловік — справжня опора для неї та дітей. І ще він єдиний, хто може надихнути сина та доньку на оптимізм.

Нагадаємо, у мережі ширилися чутки про розлучення Єфросиніної. А також Маша Єфросиніна показала безцінне життя без соціальних мереж.

Маша Єфросініна Тимур Хромаєв українські зірки зірки

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