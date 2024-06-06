Повірили навіть друзі — Єфросиніна прокоментувала новину про розлучення із чоловіком

Ведуча Маша Єфросиніна з чоловіком Тимуром. Фото: instagram.com/timur_khromaev/

Телеведуча Маша Єфросиніна прокоментувала новину про те, що нібито розлучаєтся із чоловіком Тимуром Хромаєвим. Зірка поділилася фрагментом подкасту "Квиток на Марс" і пояснила, чому варто ретельно перевіряти інформацію перш ніж робити висновки.

Про це Маша Єфросиніна поділилася у своєму Instagram.

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Ведуча переконана, брехня — небезпечна. Вона впливає на свідомість людини майже так само, як радіація впливає на організм. Непомітно для ока, в залежності від інтенсивності, повільно або миттєво руйнує зв’язок із реальним світом.

"Я розкажу, як це працює. Останні півроку про нас із Тимуром, про кожного окремо і по разом розпускалися багато чуток. Це завжди неприємно, але ми звикли — плітки носять різний ступень впливу на життя та психіку. "Новина" про розлучення, на відміну від всіх інших, дійсно, залетіла. В цю брехню, на жаль, повірили настільки, що навіть друзі, які знають нас пів життя, занепокоїлись", — говорить Маша Єфросиніна.

За словами ведучої, найпростіший вихід з такого — це спростування за рахунок якоїсь фотографії з триманням за руки. Але а ні її Тимур, а ні вона сама не любили дрібні рухи, і виправдання.

"Ми завжди вважали і вважатимемо, що показове щастя — це гірше, ніж бруд, який пишуть паразитуючі на наших іменах нікчеми. Але знаєте, за що я їм вдячна? Ступень брехні навколо нас дав мені сміливість таки запросити чоловіка на публічну відверту бесіду. І він правильно сказав в ній: "Якщо людям так цікаво про нас, ми маємо самі з ними говорити". Як же я мрію жити в країні, де одного часу ми зможемо притягати наклепників до судової відповідальності. Де б мною цікавилися завдяки моїм справам, а не через пусту брехню", — говорить зірка.

Єфросиніна говорить, що на вулиці гудуть генератори, бо немає світла, очі не встигають висихати від сліз за загиблими, єдина думка, яка тримає: "робити все, що можеш, для перемоги"...Триває війна павди проти брехні.

"І мене непокоїть, що, є ті, хто на це не зважає — створює і розповсюджує брехню. Її можна називати по-різному: припущеннями, "зливом", здогадками, чутками. Та при цьому вона так і залишається брехнею. Не труїться! Не руйнуйте свій зв’язок з реальністю. Верифікуйте свої джерела інформації. Піддавайте критичній оційнці інформацію, яка не має підтверджень. Слухайте лише пряму мову з першоджерела, а не зі змонтованих роликів в ТікТоці", — сказала Єфросиніна.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна пояснила, що насправді відбувається у її родині. А раніше чоловік Єфросиніної розповів, за чим він сумує на війні.