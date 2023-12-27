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В клеточку и дома — светская львица Пэрис Гилтон скромно отметила Рождество

27 декабря 2023 19:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
В клеточку и дома — светская львица Пэрис Гилтон скромно отметила Рождество
Пэрис Гилтон. Фото: instagram.com/parishilton/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Американская фотомодель и актриса Пэрис Гилтон показала, как она отпраздновала Рождество в этом году. Она призналась, что чувствует себя абсолютно счастливой.

Звезда показала фотографии в instagram.

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Звезда Пэрис Гилтон встретила Рождество в компании самых родных людей. Она со своим мужем и детьми устроила небольшую фотосессию. Семья оделась в одинаковые рождественские пижамы и присела на лестницу.

"С Рождеством! В начале 2023 года я не могла представить то счастье и благодарность, которые я испытаю в этот момент. Моя прекрасная семья из четырех человек, моя сказочная мечта сбылась!" — подписала фото модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Это первая публичная фотография, на которой появился недавно рожденный ребенок Пэрис. Дочь Лондон очень мило лежит на груди у матери.

Рождество Пэрис Гилтон в детстве

Звезда также поделилась фотографиями из своего детства. Она вспомнила, как праздновала самый главный зимний праздник с семьей.

Модель имеет фотографию с сестрой, которая атмосферой напоминает ее новую фотосессию. Такая же праздничная клетка очень подходит Пэрис в любом возрасте.

"С прошлого Рождества. Я очень благодарна за эти воспоминания с моей семьей. Это те счастливые моменты, которые я очень рада уродить для Феникса и Лондон", — написала Пэрис.

Пэрис Гилтон с семьей в детстве на Рождество.
Пэрис Гилтон с семьей в детстве на Рождество. Фото: instagram.com/parishilton/
Пэрис Гилтон с семьей в детстве на Рождество.
Пэрис Гилтон с семьей в детстве на Рождество. Фото: instagram.com/parishilton/
Пэрис Гилтон с семьей в детстве на Рождество.
Пэрис Гилтон с семьей в детстве на Рождество. Фото: instagram.com/parishilton/

Ранее Пэрис Гилтон удивила праздничным образом.

Напомним, что Андре Тан рассказал подробности визита Пэрис Гилтон в Киев.

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