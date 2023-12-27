В клеточку и дома — светская львица Пэрис Гилтон скромно отметила Рождество
Американская фотомодель и актриса Пэрис Гилтон показала, как она отпраздновала Рождество в этом году. Она призналась, что чувствует себя абсолютно счастливой.
Звезда показала фотографии в instagram.
Пэрис Гилтон отказалась от блестящих платьев на Рождество
Звезда Пэрис Гилтон встретила Рождество в компании самых родных людей. Она со своим мужем и детьми устроила небольшую фотосессию. Семья оделась в одинаковые рождественские пижамы и присела на лестницу.
"С Рождеством! В начале 2023 года я не могла представить то счастье и благодарность, которые я испытаю в этот момент. Моя прекрасная семья из четырех человек, моя сказочная мечта сбылась!" — подписала фото модель.
Это первая публичная фотография, на которой появился недавно рожденный ребенок Пэрис. Дочь Лондон очень мило лежит на груди у матери.
Рождество Пэрис Гилтон в детстве
Звезда также поделилась фотографиями из своего детства. Она вспомнила, как праздновала самый главный зимний праздник с семьей.
Модель имеет фотографию с сестрой, которая атмосферой напоминает ее новую фотосессию. Такая же праздничная клетка очень подходит Пэрис в любом возрасте.
"С прошлого Рождества. Я очень благодарна за эти воспоминания с моей семьей. Это те счастливые моменты, которые я очень рада уродить для Феникса и Лондон", — написала Пэрис.
Ранее Пэрис Гилтон удивила праздничным образом.
Напомним, что Андре Тан рассказал подробности визита Пэрис Гилтон в Киев.
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