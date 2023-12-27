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У клітинку та вдома — світська левиця Періс Гілтон скромно відзначила Різдво

27 грудня 2023 19:10
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
У клітинку та вдома — світська левиця Періс Гілтон скромно відзначила Різдво
Періс Гілтон. Фото: instagram.com/parishilton/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Американська фотомодель та акторка Періс Гілтон показала, як вона відсвяткувала Різдво цьогоріч. Вона зізналась, що відчуває себе абсолютно щасливою.

Зірка показала світлини в instagram.

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Зірка Періс Гілтон зустріла Різдво у компанії найрідніших людей. Вона зі своїми чоловіком та дітьми влаштувала невелику фотосесію. Сім'я вдяглась в однакові різдвяні піжами та присіла на сходи.

"З Різдвом! На початку 2023 року я не могла уявити те щастя та вдячність, які я відчую в цей момент. Моя прекрасна сім'я з чотирьох осіб, моя казкова мрія збулася!" — підписала фото модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

Це перша публічна світлина, на якій з'явилась нещодавно народжена дитина Періс. Донька Лондон дуже мило лежить на грудях у матері.

Різдво Періс Гілтон у дитинстві

Зірка також поділилась фотографіями зі свого дитинства. Вона пригадала, як святкувала найголовніше зимове свято з родиною.

Модель має фотокартку з сестрою, яка атмосферою нагадує її нову фотосесію. Така ж святкова клітинка дуже пасує Періс в будь-якому віці.

"З минулого Різдва. Я дуже вдячна за ці спогади з моєю родиною. Це ті щасливі моменти, які я дуже рада потворити для Фенікса та Лондон", — написала Періс.

Періс Гілтон з родиною у дитинстві на Різдво.
Періс Гілтон з родиною у дитинстві на Різдво. Фото: instagram.com/parishilton/
Періс Гілтон з родиною у дитинстві на Різдво.
Періс Гілтон з родиною у дитинстві на Різдво. Фото: instagram.com/parishilton/
Періс Гілтон з родиною у дитинстві на Різдво.
Періс Гілтон з родиною у дитинстві на Різдво. Фото: instagram.com/parishilton/

Раніше Періс Гілтон здивувала святковим образом.

Нагадаємо, що Андре Тан розповів подробиці візиту Періс Гілтон до Києва.

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