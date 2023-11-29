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В "Короне" воспроизвели смелый выход Кейт Мидллтон в прозрачном платье

29 ноября 2023 18:48
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
В "Короне" воспроизвели смелый выход Кейт Мидллтон в прозрачном платье
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Во второй части заключительного сезона сериала "Корона" Мэг Беллами, сыгравшая Кейт Миддлтон, воспроизвела откровенный образ принцессы на показе мод в Сент-Эндрюсе в 2002 году. В это время, как говорят, принц Уильям влюбился в будущую жену.

Об этом пишет Daily Mail.

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Сериал Netflix "Корона" завершится в следующем месяце, когда 14 декабря выйдет вторая часть шестого сезона. В то время как первая часть драмы была посвящена принцессе Диане и ее отношениям с Доди Аль-Файедом, вторая расскажет о молодых принцах Уильяме и Кейт Миддлтон, показывая, как они встретились и влюбились в университете Сент-Эндрюс в Шотландии.

 

Мэг Беллами, сыгравшая Кейт Миддлтон, воспроизвела откровенный образ принцессы на показе мод в Сент-Эндрюсе в 2002 году. Фото: Netflix
Мэг Беллами, сыгравшая Кейт Миддлтон, воспроизвела откровенный образ принцессы на показе мод в Сент-Эндрюсе в 2002 году. Фото: Netflix

 

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Shutterstock
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Фото: Shutterstock

В одном из эпизодов Мэг воспроизводит участие Кейт в благотворительном показе мод в прозрачном платье. Распространено мнение, что именно тогда принц Уильям взглянул на Кейт по-другому. Он якобы повернулся к своему другу, когда Кейт вышла на подиум, и сказал "Вау!".

На показе в 2002 году студентка Кейт Миддлтон появилась в прозрачном платье без бретелей с контрастной бирюзовой вставкой на груди. Платье, созданное ее сокурсницей Шарлоттой Тодд, было сшито из сетчатой ткани, под которой было видно белье.

На изготовление платья тогда ушло около 30 фунтов стерлингов. В 2011 году оно было продано на аукционе за 80 тысяч фунтов стерлингов. По словам Шарлотты, которая училась на факультете моды и текстиля в Университете Западной Англии, платье поначалу задумывалось как юбка. Она создала эту вещь для проекта под названием "Искусство соблазна".

Уильям и Кейт были студентами и соседями по квартире во время учебы в Сент-Эндрюсе, прежде чем начали встречаться. Это произошло в 2001 году, спустя девять лет они объявили о помолвке и в 2011-м поженились.

Напомним, вышел трейлер последнего сезона "Короны", посвященного принцессе Диане.

Ранее Кейт Миддлтон обнажила стройные ножки в роскошном наряде.

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