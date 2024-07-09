У Леонида Каневского обнаружили онкологическую опухоль.

У Леонида Каневского диагностировали онкологию
У актера и телеведущего Леонида Каневского обнаружили онкологическое заболевание. Опухоль оказалась злокачественной.
Об этом сообщили РосСМИ.
Врачи обнаружили рак у Леонида Каневского
В последнее время телеведущий жаловался на бок в районе малого таза. Во время обследования врачи обнаружили злокачественную опухоль, однако удалять ее не стали, потому что она не угрожает здоровью.
Теперь актер будет посещать онколога раз в пару месяцев. Однако это не единственная болезнь Каневского. У него снижена чувствительность и двигательная активность из-за эндопротезов правого и левого тазобедренных суставов. Сейчас актеру уже 85 лет.
Он известен своими ролями в телесериале "Следствие ведут Знатоки", контрабандиста в кинокомедии "Бриллиантовая рука" и галантерейщика Бонасье в ленте "Д'Артаньян и три мушкетера". Особую известность ему принес проект "Следствие вели с Леонидом Каневским".
Известно, что телеведущий родился в Киеве, но всю свою жизнь строил карьеру в России. В настоящее время проживает в Израиле.
Напомним, коллега украинского певца Назария Яремчука поделилась деталями его смертельной болезни. Также онкобольная Шеннен Догерти подала на суд бывшего мужа.
Читайте Новини.LIVE!