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У Леонида Каневского диагностировали онкологию

9 июля 2024 14:30
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
У Леонида Каневского обнаружили онкологическую опухоль.
Российский телеведущий Леонид Каневский. Фото: росСМИ
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

У актера и телеведущего Леонида Каневского обнаружили онкологическое заболевание. Опухоль оказалась злокачественной.

Об этом сообщили РосСМИ.

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В последнее время телеведущий жаловался на бок в районе малого таза. Во время обследования врачи обнаружили злокачественную опухоль, однако удалять ее не стали, потому что она не угрожает здоровью.

Теперь актер будет посещать онколога раз в пару месяцев. Однако это не единственная болезнь Каневского. У него снижена чувствительность и двигательная активность из-за эндопротезов правого и левого тазобедренных суставов. Сейчас актеру уже 85 лет.

Актер Леонид Каневский заболел раком. Фото: instagram/leonid_kanevskiy__official
Актер Леонид Каневский заболел раком. Фото: instagram/leonid_kanevskiy__official

Он известен своими ролями в телесериале "Следствие ведут Знатоки", контрабандиста в кинокомедии "Бриллиантовая рука" и галантерейщика Бонасье в ленте "Д'Артаньян и три мушкетера". Особую известность ему принес проект "Следствие вели с Леонидом Каневским".

Известно, что телеведущий родился в Киеве, но всю свою жизнь строил карьеру в России. В настоящее время проживает в Израиле.

Напомним, коллега украинского певца Назария Яремчука поделилась деталями его смертельной болезни. Также онкобольная Шеннен Догерти подала на суд бывшего мужа.

Израиль актеры зарубежные звезды онкология Россия

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