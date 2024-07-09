У Леоніда Каневського виявили онкологічну пухлину — деталі

Російський телеведучий Леонід Каневський. Фото: росЗМІ

У актора та телеведучого Леоніда Каневського виявили онкологічне захворювання. Пухлина виявилась злоякісною.

Про це повідомили росЗМІ.

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Останнім часом телеведучий скаржився на бік у районі малого таза. Під час обстеження лікарі знайшли злоякісну пухлину, однак видаляти її не стали, тому що вона не загрожує здоров'ю.

Тепер актор буде відвідувати онколога раз на пару місяців. Однак, це не єдина хвороба Каневського. В нього знижена чутливість та рухова активність через ендопротези правого та лівого тазостегнових суглобів. Нині актору вже 85 років.

Актор Леонід Каневський захворів на рак. Фото: instagram/leonid_kanevskiy__official

Він відомий своїми ролями в телесеріалі "Слідство ведуть ЗнаТоКи", контрабандиста в кінокомедії "Діамантова рука" та галантерейника Бонасьє у стрічці "Д'Артаньян та три мушкетери". Особливу популярність йому приніс проєкт "Слідство вели з Леонідом Каневським".

Відомо, що телеведучий народився в Києві, однак все своє життя будував кар’єру в Росії. Зараз проживає в Ізраїлі.

Нагадаємо, колега українського співака Назарія Яремчука поділилась деталями його смертельної хвороби. Також онкохвора Шеннен Догерті подала на суд на колишнього чоловіка.