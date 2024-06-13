Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Во Львове скончалась известная украинская артистка балета arrow

Во Львове скончалась известная украинская артистка балета

13 июня 2024 21:33
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Умерла известная балерина Кристина Трач во Львове — когда прощание
Украинская артистка балета Кристина Трач. Фото: Facebook/Львовская Национальная Опера
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Умерла заслуженная артистка Украины Кристина Трач. Она практически всю свою жизнь проработала во Львове. Не раз представляла страну на мировых сценах. Балерине было всего 44 года.

Об этом сообщил Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Саломеи Крушельницкой.

Читайте также:

Заслуженная артистка Украины Кристина Трач умерла в 44 года

Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой сообщил трагическое известие. Умерла артистка балета Кристина Трач. Она работала в театре с 1996 года.

Украинская артистка балета Кристина Трач. Фото: Униан
Украинская артистка балета Кристина Трач. Фото: Униан

Прощание с ней состоится 15 июня. Начало в 10:00 в фойе Львовской национальной оперы.

"Трач Кристина Мирославовна начала работать еще, когда была студенткой классического отделения Львовского государственного училища культуры и искусств. Она изучила и выполнила несколько сольных партий, обратив на себя внимание публики и педагогов, как способная талантливая молодая артистка балета, обладавшая великолепными сценическими данными и отточенной техникой. Первое время, работая в балетной труппе, вошла во все сольные номера спектаклей", — написали на странице театра.

Украинская артистка балета Кристина Трач. Фото: Униан
Украинская артистка балета Кристина Трач. Фото: Униан

В репертуаре Кристины Трач — более 20 партий, среди которых Никия, Гамзатти, Китри, Уличная танцовщица, Обладательница дриад ("Баядерка", "Дон Кихот" Л. Минкуса), Жизель, Мирта ("Жизель" А. Адана), Медора ("Корсар" А. Адана), Одетта-Одилия ("Лебединое озеро" П. Чайковского), Сванильда ("Коппелия" Л. Делиба), Соломия Крушельницкая ("Возвращение Баттерфляй" Д. Пуччини – М. Скорика).

Напомним, умерла известная французская певица, одно время покорившая Евровидение. Также ушел из жизни звезда "Секретных материалов" — что произошло.

смерть
балет
артисты
украинские звезды
похороны
Львов
театр

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос