Умерла известная балерина Кристина Трач во Львове — когда прощание

Украинская артистка балета Кристина Трач. Фото: Facebook/Львовская Национальная Опера

Умерла заслуженная артистка Украины Кристина Трач. Она практически всю свою жизнь проработала во Львове. Не раз представляла страну на мировых сценах. Балерине было всего 44 года.

Об этом сообщил Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Саломеи Крушельницкой.

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Львовский национальный академический театр оперы и балета имени Соломии Крушельницкой сообщил трагическое известие. Умерла артистка балета Кристина Трач. Она работала в театре с 1996 года.

Украинская артистка балета Кристина Трач. Фото: Униан

Прощание с ней состоится 15 июня. Начало в 10:00 в фойе Львовской национальной оперы.

"Трач Кристина Мирославовна начала работать еще, когда была студенткой классического отделения Львовского государственного училища культуры и искусств. Она изучила и выполнила несколько сольных партий, обратив на себя внимание публики и педагогов, как способная талантливая молодая артистка балета, обладавшая великолепными сценическими данными и отточенной техникой. Первое время, работая в балетной труппе, вошла во все сольные номера спектаклей", — написали на странице театра.

Украинская артистка балета Кристина Трач. Фото: Униан

В репертуаре Кристины Трач — более 20 партий, среди которых Никия, Гамзатти, Китри, Уличная танцовщица, Обладательница дриад ("Баядерка", "Дон Кихот" Л. Минкуса), Жизель, Мирта ("Жизель" А. Адана), Медора ("Корсар" А. Адана), Одетта-Одилия ("Лебединое озеро" П. Чайковского), Сванильда ("Коппелия" Л. Делиба), Соломия Крушельницкая ("Возвращение Баттерфляй" Д. Пуччини – М. Скорика).

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