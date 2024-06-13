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У Львові померла відома українська артистка балету

13 червня 2024 21:33
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Померла відома балерина Христина Трач у Львові — коли прощання
Українська артистка балету Христина Трач. Фото: Facebook/Львівська Національна Опера
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Померла заслужена артистка України Христина Трач. Вона практично все своє життя пропрацювала у Львові. Неодноразово представляла країну на світових сценах. Балерині було лише 44 роки. 

Про це повідомив Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької.

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Заслужена артистка України Христина Трач померла в 44 роки

Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької повідомив трагічну звістку. Померла артистка балету Христина Трач. Вона працювала в театрі з 1996 року. 

Українська артистка балету Христина Трач. Фото: Уніан
Українська артистка балету Христина Трач. Фото:  Уніан

Прощання з нею відбудеться 15 червня. Початок о 10:00 у фоє Львівської національної опери.

"Трач Христина Мирославівна почала працювати ще, коли була студенткою класичного відділення Львівського державного училища культури й мистецтв. Вона вивчила і виконала кілька сольних партій, звернувши на себе увагу публіки й педагогів, як здібна талановита молода артистка балету, що володіла чудовими сценічними даними, віртуозною технікою. Перший час, працюючи в балетній трупі ввійшла в усі сольні номери вистав", — написали на сторінці театру.

Українська артистка балету Христина Трач. Фото: Уніан
Українська артистка балету Христина Трач. Фото:  Уніан

У репертуарі Христини Трач — понад 20 партій, серед яких Нікія, Гамзатті, Кітрі, Вулична танцівниця, Володарка дріад ("Баядерка", "Дон Кіхот" Л. Мінкуса), Жізель, Мірта ("Жізель" А. Адана), Медора ("Корсар" А. Адана), Одетта-Оділія ("Лебедине озеро" П. Чайковського), Сванільда ("Коппелія" Л. Деліба), Соломія Крушельницька ("Повернення Баттерфляй" Д. Пуччіні - М. Скорика).

Нагадаємо, померла відома французька співачка, яка у свій час підкорила Євробачення. Також пішов з життя зірка "Секретних матеріалів" — що сталося.

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