Помер голлівудський актор Том Бауер

Голлівудський актор Том Бауер. Фото: IMDb

Стало відомо про смерть американського актора Тома Бауера, який зіграв у фільмі "Міцний горішок-2" і серіалі "Секретні матеріали". Він пішов з життя у віці 86 років.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

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Невістка актора Мері Міллер повідомила про те, що він помер 30 травня уві сні у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Актор народився в Денвері 3 січня 1938 року. Коли він зрозумів, що недостатньо хороший, щоб стати професійним бейсболістом, він приїхав до Нью-Йорка і вступив до Американської академії драматичних мистецтв у 1956 році.

Бауер вивчав акторську майстерність у майстерні Джона Кассаветіса "Тіні", а після "Тіней" кілька років працював приватним детективом у Бостоні, співпрацюючи з адвокатом Ф. Лі Бейлі. Він також був засновником Бостонського репертуарного театру, де давав уроки акторської майстерності Аль Пачіно.

Голлівудський актор Том Бауер разом з Брюсом Віллісом у стрічці "Міцний горішок-2". Фото: IMDb

Голлівудський актор Том Бауер разом з Брюсом Віллісом у стрічці "Міцний горішок-2". Фото: IMDb

Ще будучи приватним детективом у 1972 році, Боуер отримав роль у фільмі Девіда Рабе "Базова підготовка Павла Гуммеля" проти Пачіно, який згодом виграв премію "Тоні" у 1977 році.

Окрім "Міцний горішок-2" та серіалу "Секретні матеріали", Бауер також зіграв у "Двохвилинне попередження" (1976), "Дика троянда" (1984), "Берег річки" (1986), "Поліцейський з Беверлі-Гіллз II" (1987), "Істинно віруючий" (1989), "Виховання Каїна" (1992), "Балада про маленьку Джо" (1993), "Явна і реальна небезпека" (1994), "Серця в Атлантиді" (2001), "Особливо тяжкі злочини" (2002), "Північна країна" (2005), "У пагорбів є очі" (2006), "Убивця всередині мене" (2010).

Нагадаємо, ми раніше писали, що легендарна акторка Голлівуду та Бродвею Дженіс Пейдж пішла з життя на 102-му році життя. А також ми повідомляли, що помер зірковий актор "Титаніка".