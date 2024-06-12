Померла французька ікона стилю, яка підкорила Євробачення

Співачка та актриса Франсуаза Арді. Фото: instagram.com/francoisehardyforever/

У віці 80 років померла відома французька співачка та актриса Франсуаза Арді. На весь світ Арді прославилася після участі у пісенному конкурсі "Євробачення", де вона виконала композицію L'amout s'en va, представляючи Монако.

Про це пише Daily Mail.

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У соцмережах син зірки, музикант Тома Дютрон, написав коротко: "Мама пішла". Він не розкрив обставин смерті Франсуази, проте відомо, що співачка багато років боролася з раком, а у 2019 році у неї виявили нове онкологічне захворювання. У березні 2024 року виконавиця заявила, що більше ніколи не зможе співати.

Найбільшу популярність їй принесли хіти Tous les garcons et les filles та Voila. У 2006 році Франсуаза була нагороджена Великою медаллю французького шансону, заснованою Французькою академією, а в 2023 році американський журнал Rolling Stone включив її до списку 200 найбільших співачок усіх часів.

Франсуаза зіграла у картині "Гран-прі" Джона Франкенхаймера. Крім того, вона отримала статус ікони стилю. Артистка співпрацювала з модними будинками Paco Rabanne, Yves Saint Laurent та Andre Courreges.

Нагадаємо, помер друг Святослава Вакарчука. А раніше пішов з життя зірковий актор "Титаніку".