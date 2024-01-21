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У матери принцесс Евгении и Беатрис вновь диагностировали онкологию

21 января 2024 23:34
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
У матери принцесс Евгении и Беатрис вновь диагностировали онкологию
Британская писательница, общественный деятель Сара Фергюсон, герцогиня Йоркская. Фото: Instagram/sarahferguson15
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В первый день 2024 года бывшая супруга принца Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II, Сара Фергюсон, объявила, что победила рак груди. Впрочем, сейчас стало известно — у матери принцесс Евгении и Беатрис диагностировали другое онкологическое заболевание.

Об этом сообщает издание People.

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Представитель 64-летней родственницы Чарльза III заявил, что после ранней формы рака молочной железы прошлым летом у Сары, герцогини Йоркской, теперь диагностирована злокачественная меланома. Фергюсон удалила несколько родинок, когда проходила реконструктивную операцию после мастэктомии. Одна из родинок была идентифицирована как раковая.

"Герцогиня хочет поблагодарить всю медицинскую команду, которая поддерживала ее, особенно ее дерматолога, чья бдительность обеспечила выявление болезни. Она считает, что ее опыт подчеркивает важность проверки размера, формы, цвета и текстуры и появления новых родинок, которые могут быть признаком меланомы", — заявил представитель герцогини.

Сейчас Сара Фергюсон проходит лечение от рака кожи в Лондоне. Восстанавливать здоровье герцогиня планирует в австрийском медицинском курорте Альтаусзе.

"Очевидно, что еще один диагноз, поставленный так быстро после лечения рака молочной железы, вызывает уныние. Но герцогиня остается в хорошем настроении", — подытожил представитель герцогини Йоркской.

Напомним, ранее мы писали, что королева Камилла впервые прокомментировала состояние здоровья Чарльза III. Также мы рассказывали, когда Кейт Миддлтон вернется из больницы.

болезнь
королевская семья
онкология
меланома

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