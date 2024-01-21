У матері принцес Євгенії та Беатріс знову діагностували онкологію

Британська письменниця, громадська діячка Сара Фергюсон, герцогиня Йоркська. Фото: Instagram/sarahferguson15

В перший день 2024 року колишня дружина принца Ендрю, герцога Йоркського, другого сина королеви Єлизавети II, Сара Фергюсон, оголосила, що перемогла рак грудей. Втім зараз стало відомо — у матері принцес Євгенії та Беатріс діагностували інше онкологічне захворювання.

Про це повідомляє видання People.

Читайте також:

Герцогиня Йоркська хвора на рак

Представник 64-річної родички Чарльза III заявив, що після ранньої форми раку молочної залози минулого літа у Сари, герцогині Йоркської, тепер діагностовано злоякісну меланому. Фергюсон видалила кілька родимок коли проходила реконструктивну операцію після мастектомії. Одну з родимок було ідентифіковано як ракову.

"Герцогиня хоче подякувати всій медичній команді, яка підтримувала її, особливо її дерматологу, чия пильність забезпечила виявлення хвороби. Вона вважає, що її досвід підкреслює важливість перевірки розміру, форми, кольору та текстури та появи нових родимок, які можуть бути ознакою меланоми", — заявив представник герцогині.

Зараз Сара Фергюсон проходить лікування від раку шкіри в Лондоні. Відновлювати здоров’я герцогиня планує в австрійському медичному курорті Альтаусзе.

"Очевидно, що ще один діагноз, поставлений так швидко після лікування раку молочної залози, викликає засмучення. Але герцогиня залишається в хорошому настрої", — підсумував представник герцогині Йоркської.

Нагадаємо, раніше ми писали, що королева Камілла вперше прокоментувала стан здоров'я Чарльза III. Також ми розповідали, коли Кейт Міддлтон повернеться з лікарні.