Королева Камілла вперше прокоментувала стан здоров'я Чарльза III

Королева Камілла з'явилась на публіці без свого чоловіка. Фото: Reuters

Монарх Великої Британії, Чарльз III, склав з себе виконання королівських обов’язків до повного одужання. Наступного тижня його покладуть до лікарні, де зроблять корекцію збільшеної простати. Королева Камілла вперше прокоментувала стан здоров’я чоловіка та з’явилась на публіці.

Про це повідомляє видання HELLO.

Читайте також:

Камілла про здоров’я Чарльза III

76-річна королева вперше з'явилася на публіці після того, як Букінгемський палац оголосив про проблеми зі здоров’ям Чарльза III. Камілла відвідала Абердинську художню галерею та прокоментувала поточний стан короля.

"З ним все добре, дуже дякую. Він з нетерпінням чекає повернення до роботи", — лаконічно заявила Каміла.

Королева Камілла. Фото: Reuters

Камілла трималась стримано на публіці та спілкувалась з підданими Сполученого Королівства. Відзначимо, що на відміну від принца Вільяма, вона продовжує виконувати королівські обов’язки. Старший син Чарльза III взяв перерву через госпіталізацію та тривале відновлення здоров’я своєї дружини, Кейт Міддлтон. А також через виховання трьох дітей.

Щодо Чарльза III, в ці дні король мав низку зустрічей і заходів, запланованих у Східному Ейрширі. Він з іноземними високопоставленими особами та членами кабінету міністрів мав поїхати до Шотландії.

Насичена програма була присвячена його благодійній діяльності King's Foundation, включаючи вечерю та зустріч з бенефіціарами організації. Всі заходи були скасовані.

Королева Камілла з підданими Великої Британії. Фото: Reuters

Відмітимо, що Чарльз III особисто забажав поділитися подробицями свого діагнозу, щоб заохотити інших чоловіків, які можуть відчувати симптоми, пройти обстеження.

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Вільям сам керував автомобілем, аби провідати Кейт Міддлтон в лікарні. Також ми розповідали, чому насправді Кейт Міддлтон не попрощалася з Єлизаветою II перед її смертю.