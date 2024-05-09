Крис Дженнер в трейлере реалити-шоу "Семейка Кардашьян" сообщила, что больна раком

Звезда реалити-шоу "Семейка Кардашьян" Крис Дженнер. Фото: Instagram/krisjenner

У 68-летней американской бизнесвумен, звезды реалити-шоу "Семейка Кардашьян" Крис Дженнер врачи обнаружили онкологию. Об этом она сообщила в трейлере нового сезона шоу, которое в последние годы выходит на Hulu.

Соответствующее видео появилось на YouTube.

Читайте также:

У Крис Дженнер онкология

У телезвезды четверо детей от первого брака (Кортни, Ким, Хлои и Роберт) и два ребенка от второго (Кендалл и Кайли). Именно пяти звездным дочерям Крис лично сообщила о проблемах со здоровьем. Она рассказала, что во время последнего медицинского обследования врачи обнаружили у нее кисту и "небольшую опухоль".

Самая молодая из сестер Кайли Дженнер (на нее в Instagram подписаны более 400 млн фолловеров) эмоционально отреагировала на новость: она начала плакать. В то же время Кендалл принялась утешать ее. Какой именно диагноз поставили врачи Дженнер — суперзвезда в трейлере не сказала.

Первый эпизод нового сезона шоу "Семья Кардашьян" выйдет 23 мая. Скорее всего, тогда она и сообщит подробности. В соцсетях Крис пока не комментирует онкологию и не отвечает на вопросы поклонников.

Напомним, ранее мы рассказывали, что стала известна причина смерти единственной сестры Крис Дженнер. Также мы рассказывали, в каком образе светская львица Ким Кардашьян посетила Met Gala 2024.