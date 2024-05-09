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У матері сестер Кардаш'ян виявили онкологію

9 травня 2024 21:45
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Стас Кожушко
Редактор
Кріс Дженнер в трейлері реаліті-шоу "Сімейка Кардаш'ян" повідомила, що хвора на рак
Зірка реаліті-шоу "Сімейка Кардаш'ян" Кріс Дженнер. Фото: Instagram/krisjenner
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

У 68-річної американської бізнесвумен, зірки реаліті-шоу "Сімейка Кардаш'ян" Кріс Дженнер лікарі виявили онкологію. Про це вона повідомила в трейлері нового сезону шоу, яке останні роки виходить на Hulu.

Відповідне відео з’явилось на YouTube.

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Телезірка має четверо дітей від першого шлюбу (Кортні, Кім, Хлої та Роберт) і двох від другого (Кендалл та Кайлі). Саме п’ятьом зірковим донькам Кріс особисто  повідомила про проблеми зі здоров'ям. Вона розповіла, що під час останнього медичного обстеження лікарі знайшли у неї кісту та "невелику пухлину". 

Наймолодша з сестер, Кайлі Дженнер (на неї в Instagram підписані понад 400 млн фолловерів) емоційно відреагувала на новину: вона почала плакати. Водночас Кендалл почала втішати її. Який саме діагноз поставили лікарі Дженнер — суперзірка в трейлері не сказала.  

Перший епізод нового сезону шоу "Сім'я Кардаш'ян" вийде 23 травня. Скоріш за все тоді вона і повідомить подробиці. В соцмережах Кріс поки що не коментує онкологію та не відповідає на запитання прихильників. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що стала відома причина смерті єдиної сестри Кріс Дженнер. Також ми розповідали, в якому образі світська левиця Кім Кардаш'ян завітала на Met Gala 2024.

хвороба
Кріс Дженнер
закордонні зірки
онкологія

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