Меган Маркл порвала дизайнерское платье за почти 3,5 тысячи долларов.

Меган Маркл. Фото: instagram/meghan.markle.official

Жена принца Гарри Меган Маркл посетила маленьких пациентов детской больницы Лос-Анджелеса в рамках благотворительной кампании по сбору средств Make March Matter. Впрочем, на событии ее платье немного лопнуло.

Видео из больницы выложили в сеть X.

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Меган Маркл надела платье Landscape от Oscar de la Renta стоимостью 3 400 долларов (более 133 тысяч гривен). Она выглядела в нем изысканно. Однако не очень долго.

Meghan Markle, Суббота Sussex, путі smiles на безлічі faces в Children's Hospital Los Angeles with her visit for very special story time! 📚❤️



🎥: @childrensLA pic.twitter.com/aALTPiNebn — ExtraTV (@extratv) April 2, 2024

Дополнили образ туфли черного цвета от Aquazurra за 748 долларов, что примерно 29 тысяч гривен. Также звезда надела часы от Cartier и бриллиантовый браслет Ariel Gordon. В общей сложности ее украшения стоили около 1,5 миллиона гривен.

Платье Меган Маркл порвалось. Фото: стоп-кадр

Сеть взорвалась, когда несколько внимательных пользователей заметили произошедший с Меган модный конфуз. Ее платье разошлось сбоку на уровне талии. Люди начали хейтить герцогиню.

"Серьезно? И никто из команды ей не сказал? Стыдно".

"Она что, не проверила платье перед тем, как надеть его? Быстрая строчка могла бы это исправить".

"Я думаю, что это скорее проблема с молнией, чем с дыркой. Возможно, она не заметила, что молния застегнута не до конца, или она скатилась вниз, потому что была слишком туго застегнута".

Платье Меган Маркл порвалось. Фото: стоп-кадр

Однако, такая неприятность не помешала Меган Маркл продолжать добрые дела. Она прочитала маленьким детям свои любимые книги — "Клепальница Рози", "Кот Пит" и "Я видел кота". Также она пообнималась с ними, пообщалась и они вместе сделали фотографию на память.

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