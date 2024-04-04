Меган Маркл порвала дизайнерское платье за почти 3,5 тысячи долларов.

У Меган Маркл порвалось платье за почти 3,5 тысячи долларов
Жена принца Гарри Меган Маркл посетила маленьких пациентов детской больницы Лос-Анджелеса в рамках благотворительной кампании по сбору средств Make March Matter. Впрочем, на событии ее платье немного лопнуло.
Видео из больницы выложили в сеть X.
Люксовое платье Меган Маркл разошлось на публике
Меган Маркл надела платье Landscape от Oscar de la Renta стоимостью 3 400 долларов (более 133 тысяч гривен). Она выглядела в нем изысканно. Однако не очень долго.
Meghan Markle, Суббота Sussex, путі smiles на безлічі faces в Children's Hospital Los Angeles with her visit for very special story time! 📚❤️— ExtraTV (@extratv) April 2, 2024
🎥: @childrensLA pic.twitter.com/aALTPiNebn
Дополнили образ туфли черного цвета от Aquazurra за 748 долларов, что примерно 29 тысяч гривен. Также звезда надела часы от Cartier и бриллиантовый браслет Ariel Gordon. В общей сложности ее украшения стоили около 1,5 миллиона гривен.
Сеть взорвалась, когда несколько внимательных пользователей заметили произошедший с Меган модный конфуз. Ее платье разошлось сбоку на уровне талии. Люди начали хейтить герцогиню.
"Серьезно? И никто из команды ей не сказал? Стыдно".
"Она что, не проверила платье перед тем, как надеть его? Быстрая строчка могла бы это исправить".
"Я думаю, что это скорее проблема с молнией, чем с дыркой. Возможно, она не заметила, что молния застегнута не до конца, или она скатилась вниз, потому что была слишком туго застегнута".
Однако, такая неприятность не помешала Меган Маркл продолжать добрые дела. Она прочитала маленьким детям свои любимые книги — "Клепальница Рози", "Кот Пит" и "Я видел кота". Также она пообнималась с ними, пообщалась и они вместе сделали фотографию на память.
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