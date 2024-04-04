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У Меган Маркл порвалось платье за почти 3,5 тысячи долларов

4 апреля 2024 21:55
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Меган Маркл порвала дизайнерское платье за почти 3,5 тысячи долларов.
Меган Маркл. Фото: instagram/meghan.markle.official
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Жена принца Гарри Меган Маркл посетила маленьких пациентов детской больницы Лос-Анджелеса в рамках благотворительной кампании по сбору средств Make March Matter. Впрочем, на событии ее платье немного лопнуло.

Видео из больницы выложили в сеть X.

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Меган Маркл надела платье Landscape от Oscar de la Renta стоимостью 3 400 долларов (более 133 тысяч гривен). Она выглядела в нем изысканно. Однако не очень долго.

Дополнили образ туфли черного цвета от Aquazurra за 748 долларов, что примерно 29 тысяч гривен. Также звезда надела часы от Cartier и бриллиантовый браслет Ariel Gordon. В общей сложности ее украшения стоили около 1,5 миллиона гривен.

Платье Меган Маркл порвалось. Фото: стоп-кадр
Платье Меган Маркл порвалось. Фото: стоп-кадр

Сеть взорвалась, когда несколько внимательных пользователей заметили произошедший с Меган модный конфуз. Ее платье разошлось сбоку на уровне талии. Люди начали хейтить герцогиню.

"Серьезно? И никто из команды ей не сказал? Стыдно".

"Она что, не проверила платье перед тем, как надеть его? Быстрая строчка могла бы это исправить".

"Я думаю, что это скорее проблема с молнией, чем с дыркой. Возможно, она не заметила, что молния застегнута не до конца, или она скатилась вниз, потому что была слишком туго застегнута".

Платье Меган Маркл порвалось. Фото: стоп-кадр
Платье Меган Маркл порвалось. Фото: стоп-кадр

Однако, такая неприятность не помешала Меган Маркл продолжать добрые дела. Она прочитала маленьким детям свои любимые книги — "Клепальница Рози", "Кот Пит" и "Я видел кота". Также она пообнималась с ними, пообщалась и они вместе сделали фотографию на память.

Напомним, замок, в котором умерла Елизавета II, станет доступен для экскурсий. Также ходят слухи, что Кейт Миддлтон прокляли прошлые монархи, что произошло.

принц Гарри
Меган Маркл
конфуз
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платье

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