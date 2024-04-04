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У Меган Маркл порвалась сукня за майже 3,5 тисячі доларів

4 квітня 2024 21:55
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Меган Маркл порвала дизайнерську сукня за майже 3,5 тисячі доларів — фото
Меган Маркл. Фото: instagram/meghan.markle.official
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Дружина принца Гаррі Меган Маркл відвідала маленьких пацієнтів дитячої лікарні Лос-Анджелеса у рамках благодійної кампанії зі збору коштів Make March Matter. Втім, на події її сукня трохи луснула.

Відео з лікарні виклали в мережу X.

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Меган Маркл вдягнула сукню Landscape від Oscar de la Renta вартістю 3 400 доларів (понад 133 тисячі гривень). Вона мала в ньому вишуканий вигляд. Однак не дуже довго.

Доповнили образ гостроносі туфлі чорного кольору від від Aquazurra за 748 доларів, що приблизно 29 тисяч гривень. Також зірка вдягнула годинник від Cartier і діамантовий браслет Ariel Gordon. Загально її прикраси коштували близько 1,5 мільйона гривень.

Сукня Меган Маркл порвалась. Фото: стоп-кадр
Сукня Меган Маркл порвалась. Фото: стоп-кадр

Мережа вибухнула, коли кілька уважних користувачів помітили модний конфуз, який стався з Меган. Її сукня розійшлась збоку на рівні талії. Люди почали хейтити герцогиню.

"Серйозно? І ніхто з команди їй не сказав? Соромно".

"Вона що, не перевірила сукню перед тим, як одягнути її? Швидка строчка могла б це виправити".

"Я думаю, що це скоріше проблема з блискавкою, ніж з діркою. Можливо, вона не помітила, що блискавка застебнута не до кінця, або вона скотилася вниз, тому що була занадто туго застебнута".

Сукня Меган Маркл порвалась. Фото: стоп-кадр
Сукня Меган Маркл порвалась. Фото: стоп-кадр

Однак така прикрість не заважала Меган Маркл продовжувати добрі справи. Вона прочитала маленьким дітям свої улюблені книжки — "Клепальниця Розі", "Кіт Піт" та "Я бачив кота". Також вона пообнімалася з ними, поспілкувалась, і вони разом зробили світлину на згадку.

Нагадаємо, замок, в якому померла Єлизавета ІІ, стане доступним для екскурсій. Також ходять чутки, що Кейт Міддлтон прокляли минулі монархи — що сталося.

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Меган Маркл
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