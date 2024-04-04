Меган Маркл порвала дизайнерську сукня за майже 3,5 тисячі доларів — фото

У Меган Маркл порвалась сукня за майже 3,5 тисячі доларів
Дружина принца Гаррі Меган Маркл відвідала маленьких пацієнтів дитячої лікарні Лос-Анджелеса у рамках благодійної кампанії зі збору коштів Make March Matter. Втім, на події її сукня трохи луснула.
Відео з лікарні виклали в мережу X.
Люксова сукня Меган Маркл розійшлась на публіці
Меган Маркл вдягнула сукню Landscape від Oscar de la Renta вартістю 3 400 доларів (понад 133 тисячі гривень). Вона мала в ньому вишуканий вигляд. Однак не дуже довго.
Meghan Markle, the Duchess of Sussex, put smiles on a lot of faces at Children's Hospital Los Angeles with her visit for a very special story time! 📚❤️— ExtraTV (@extratv) April 2, 2024
🎥: @childrensLA pic.twitter.com/aALTPiNebn
Доповнили образ гостроносі туфлі чорного кольору від від Aquazurra за 748 доларів, що приблизно 29 тисяч гривень. Також зірка вдягнула годинник від Cartier і діамантовий браслет Ariel Gordon. Загально її прикраси коштували близько 1,5 мільйона гривень.
Мережа вибухнула, коли кілька уважних користувачів помітили модний конфуз, який стався з Меган. Її сукня розійшлась збоку на рівні талії. Люди почали хейтити герцогиню.
"Серйозно? І ніхто з команди їй не сказав? Соромно".
"Вона що, не перевірила сукню перед тим, як одягнути її? Швидка строчка могла б це виправити".
"Я думаю, що це скоріше проблема з блискавкою, ніж з діркою. Можливо, вона не помітила, що блискавка застебнута не до кінця, або вона скотилася вниз, тому що була занадто туго застебнута".
Однак така прикрість не заважала Меган Маркл продовжувати добрі справи. Вона прочитала маленьким дітям свої улюблені книжки — "Клепальниця Розі", "Кіт Піт" та "Я бачив кота". Також вона пообнімалася з ними, поспілкувалась, і вони разом зробили світлину на згадку.
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