Меган Маркл порвала дизайнерську сукня за майже 3,5 тисячі доларів — фото

Меган Маркл. Фото: instagram/meghan.markle.official

Дружина принца Гаррі Меган Маркл відвідала маленьких пацієнтів дитячої лікарні Лос-Анджелеса у рамках благодійної кампанії зі збору коштів Make March Matter. Втім, на події її сукня трохи луснула.

Відео з лікарні виклали в мережу X.

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Меган Маркл вдягнула сукню Landscape від Oscar de la Renta вартістю 3 400 доларів (понад 133 тисячі гривень). Вона мала в ньому вишуканий вигляд. Однак не дуже довго.

Meghan Markle, the Duchess of Sussex, put smiles on a lot of faces at Children's Hospital Los Angeles with her visit for a very special story time! 📚❤️



🎥: @childrensLA pic.twitter.com/aALTPiNebn — ExtraTV (@extratv) April 2, 2024

Доповнили образ гостроносі туфлі чорного кольору від від Aquazurra за 748 доларів, що приблизно 29 тисяч гривень. Також зірка вдягнула годинник від Cartier і діамантовий браслет Ariel Gordon. Загально її прикраси коштували близько 1,5 мільйона гривень.

Сукня Меган Маркл порвалась. Фото: стоп-кадр

Мережа вибухнула, коли кілька уважних користувачів помітили модний конфуз, який стався з Меган. Її сукня розійшлась збоку на рівні талії. Люди почали хейтити герцогиню.

"Серйозно? І ніхто з команди їй не сказав? Соромно".

"Вона що, не перевірила сукню перед тим, як одягнути її? Швидка строчка могла б це виправити".

"Я думаю, що це скоріше проблема з блискавкою, ніж з діркою. Можливо, вона не помітила, що блискавка застебнута не до кінця, або вона скотилася вниз, тому що була занадто туго застебнута".

Сукня Меган Маркл порвалась. Фото: стоп-кадр

Однак така прикрість не заважала Меган Маркл продовжувати добрі справи. Вона прочитала маленьким дітям свої улюблені книжки — "Клепальниця Розі", "Кіт Піт" та "Я бачив кота". Також вона пообнімалася з ними, поспілкувалась, і вони разом зробили світлину на згадку.

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