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В сетях раскритиковали болезненный портрет Кейт Миддлтон

23 мая 2024 11:40
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Почему новый портрет Кейт Миддлтон в Tatler раскритиковали – причины
Кейт Миддлтон. Фото: instagram/princeandprincessofwales
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Издание Tatler выбрало для обложки своего июльского номера нарисованную Кейт Миддлтон. Изображение создала художница Ханна Узор, однако его захехтали в комментариях.

Картину опубликовали в Instagram.

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Художница Ханна Узор создала портрет принцессы для июльской обложки журнала Tatler. Она черпала вдохновение в одежде принцессы Уэльской на государственном банкете в ноябре 2022 года — первом во время правления короля Чарльза.

Портрет Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/tatlermagazine
Портрет Кейт Миддлтон. Фото: instagram.com/tatlermagazine

Кейт тогда оделась в длинное белое платье с хрустальными плечами и волнистыми рукавами. Украсила себя диадемой "Узел влюбленного", серьгами принцессы Дианы с жемчугом и бриллиантами в Южном море и браслетом с жемчугом королевы Елизаветы.

Кейт Миддлтон. Фото: instagram/princeandprincessofwales
Кейт Миддлтон. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Для картины нового портрета принцесса не позировала, сейчас сосредоточена на лечении онкологии. Поэтому художница перерисовывала ее с фотографий.

"Я провела много времени, глядя на нее, смотря ее фотографии, смотря видео с ней. Просматривала ее фото с семьей, во время дипломатических визитов, когда она грести или посещает детей в хосписе. Мне было действительно интересно понять, кто она на самом деле", — рассказала художница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tatler (@tatlermagazine)

Издание представило портрет как символ "силы, достоинства и мужества", однако сторонники королевской семьи не согласны. Они подвергли критике видение художницы в соцсетях Instagram и X.

"Портрет, который разочаровывает... наша принцесса гораздо красивее..."

"Очень плохой портрет, абсолютно не отражающий красоты и элегантности принцессы Уэльской".

"Какой ужасный портрет для прекрасной женщины".

"Это совсем не похоже на PoW. Я поначалу подумал, что это шутка".

"Это не здорово, не правда ли? Это обман?"

Серия портретов королевской семьи. Фото: instagram.com/tatlermagazine
Серия портретов королевской семьи. Фото: instagram.com/tatlermagazine

Портрет Кейт Миддлтон — лишь одна из серий, посвященная королевской семье Великобритании.

Напомним, принц Уильям впервые за 13 лет посетил садовую вечеринку без своей жены. Также мы рассказывали, что здоровье короля Чарльза ухудшилось во время лечения рака.

Кейт Миддлтон
принц Уильям
королевская семья
Великобритания
критика
художник

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