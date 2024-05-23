Вперше за 13 років принц Вільям відвідав садову вечірку без дружини — причина

Принц Вільям. Фото: x.com/KensingtonRoyal

Принц Вільям відвідав свою першу у цьому році вечірку. Однак, свою дружину Кейт Міддлтон залишив вдома. Це вперше за 13 років.

Світлини виклали на офіційних сторінках подружжя.

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Вперше за 13 років принц Вільям відвідав вечірку в саду Букінгемського палацу без своєї дружини. Нині Кейт Міддлтон проходить лікування від раку.

Принц Вільям на вечірці в саду Букінгемського палацу. Фото: x.com/KensingtonRoyal

Однак, погода ймовірно також засумувала через відсутність принцеси та була зовсім не святковою. Небо затягнуло хмарами та випав проливний дощ. Запрошені гості ховались під парасольками, а принц Вільям пожартував, що це була "гарна погода для купання".

Вечірка в саду Букінгемського палацу. Фото: x.com/KensingtonRoyal

На захід запросили близько 8 тисяч осіб. Зокрема, принцеси Беатріс і Євгенія, а також Зара Тіндалл у супроводі її чоловіка Майка та Пітер Філіпс. Серед гостей були герцог і герцогиня Глостерські.

Вечірка в саду Букінгемського палацу. Фото: x.com/KensingtonRoyal

На заході не було короля Чарльза III, який теж проходить лікування від онкології. Монарх часто доручає проведення однієї зі щорічних вечірок у саду членам сім'ї.

Вечірка в саду Букінгемського палацу. Фото: x.com/KensingtonRoyal

Принц Вільям покинув вечірку з дитячою книжкою в руках. Він обіцяв читати принцу Луї перед сном. А також прихопив пакет свіжоспеченого печива від падре Королівських ВПС.

Вечірка в саду Букінгемського палацу. Фото: x.com/KensingtonRoyal

Нагадаємо, здоров'я короля Чарльза погіршилось під час лікування раку. Також принц Гаррі приїздив до свого батька з запланованим візитом. Раніше стало відомо, як проходить лікування Кейт Міддлтон.