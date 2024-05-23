Вперше за 13 років принц Вільям відвідав садову вечірку без дружини — причина

Принц Вільям завітав на садову вечірку без онкохворої Кейт Міддлтон
Принц Вільям відвідав свою першу у цьому році вечірку. Однак, свою дружину Кейт Міддлтон залишив вдома. Це вперше за 13 років.
Світлини виклали на офіційних сторінках подружжя.
Принц Вільям прогулявся під дощем на садовій вечірці
Вперше за 13 років принц Вільям відвідав вечірку в саду Букінгемського палацу без своєї дружини. Нині Кейт Міддлтон проходить лікування від раку.
Однак, погода ймовірно також засумувала через відсутність принцеси та була зовсім не святковою. Небо затягнуло хмарами та випав проливний дощ. Запрошені гості ховались під парасольками, а принц Вільям пожартував, що це була "гарна погода для купання".
На захід запросили близько 8 тисяч осіб. Зокрема, принцеси Беатріс і Євгенія, а також Зара Тіндалл у супроводі її чоловіка Майка та Пітер Філіпс. Серед гостей були герцог і герцогиня Глостерські.
На заході не було короля Чарльза III, який теж проходить лікування від онкології. Монарх часто доручає проведення однієї зі щорічних вечірок у саду членам сім'ї.
Принц Вільям покинув вечірку з дитячою книжкою в руках. Він обіцяв читати принцу Луї перед сном. А також прихопив пакет свіжоспеченого печива від падре Королівських ВПС.
Нагадаємо, здоров'я короля Чарльза погіршилось під час лікування раку. Також принц Гаррі приїздив до свого батька з запланованим візитом. Раніше стало відомо, як проходить лікування Кейт Міддлтон.
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