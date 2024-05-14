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Король Чарльз III зізнався, який орган чуття дав збій в роботі під час лікування раку

14 травня 2024 06:45
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Стас Кожушко
Редактор
В короля Чарльза III з'явився побічний ефект під час лікування онкології
Король Великої Британії Чарльз III. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Король Великої Британії Чарльз III відвідав музей армії літаків у Гемпширі. Компанію йому склав старший син, принц Вільям. У розмові з ветераном британської армії монарх зізнався про стан свого здоров’я.

Про це повідомляє Daily Mail.

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Чарльз III має побічні ефекти від лікування

Ветеран британської армії Аарон Мепплбек поділився з королем Чарльзом III, що пройшов курс хімієтерапії під час лікування раку яєчок і втратив відчуття смаку.  Монарх подякував Аарону за відвертість і відповів — він має такий самий побічний ефект. Таким чином батько принців Вільяма та Гаррі підтвердив, що втратив відчуття смаку під час своєї боротьби з раком простати.

Про онкологію Чарльз III повідомив в лютому цього року. Своїм прикладом він вирішив змотивувати чоловіків не забувати перевіряти стан свого здоров’я. Букінгемський палац отримав запити від таблоїдів прокоментувати відповідь короля ветерану британської армії. Втім, відповідь преса поки що не отримали.

Зазначимо, що деталі лікування 75-річного монарха не розкриваються. Чарльз III розповів про побічні ефекти  менш ніж через два тижні після того, як 30 квітня приступив до своїх громадянських обов’язків після відпустки. Вона знадобилась йому для відновлення після лікування.

Чарльз III та принц Вільям на зустрічі з військовими
Король Чарльз III та принц Вільям в музеї армії літаків у Гемпширі. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, на яку суперзірку король Чарльз проміняв зустріч з принцом Гаррі. Також ми розповідали, що принц Гаррі і Меган Маркл відвідали дітей у Нігерії.

хвороба
лікування
король Чарльз ІІІ
королівська родина
онкологія

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