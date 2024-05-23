Чому новий портрет Кейт Міддлтон у Tatler розкритикували — причини

Кейт Міддлтон. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Видання Tatler обрало для обкладинки свого липневого номера намальовану Кейт Міддлтон. Зображення створила художниця Ханна Узор, однак його захейтили у коментарях.

Картину опублікували в Instagram.

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Художниця Ханна Узор створила портрет принцеси для липневої обкладинки журналу Tatler. Вона черпала натхнення в одязі принцеси Уельської на державному банкеті в листопаді 2022 року — першому за правління короля Чарльза.

Портрет Кейт Міддлтон. Фото: instagram.com/tatlermagazine

Кейт тоді вбралась у довгу білу сукню з кришталевими плечима та хвилястими рукавами. Прикрасила себе діадемою "Вузол закоханого", сережками принцеси Діани з перлами та діамантами в Південному морі та браслетом з перлами королеви Єлизавети.

Кейт Міддлтон. Фото: instagram/princeandprincessofwales

Для картини нового портрета принцеса не позувала, адже зараз зосереджена на лікуванні онкології. Тому художниця перемальовувала її з фотокарток.

"Я провела багато часу, дивлячись на неї, дивлячись її фотографії, дивлячись відео з нею. Переглядала її фото з родиною, під час дипломатичних візитів, коли вона веслує або відвідує дітей у хоспісі. Мені було справді цікаво зрозуміти, хто вона насправді", — розповіла мисткиня.

Видання представило портрет, як символ "сили, гідності та мужності", однак прихильники королівської сім'ї не згодні. Вони розкритикували бачення художниці в соцмережах Instagram та X.

"Портрет, який розчаровує... наша принцеса набагато красивіша..."

"Дуже поганий портрет, який абсолютно не відображає красу та елегантність принцеси Уельської".

"Який жахливий портрет для прекрасної жінки".

"Це зовсім не схоже на PoW. Я спочатку подумав, що це жарт".

"Це не чудово, чи не так? Це обман?"

Серія портретів королівської родини. Фото: instagram.com/tatlermagazine

Портрет Кейт Міддлтон — лише один з серій, яка присвячена королівській родині Великої Британії.

Нагадаємо, принц Вільям вперше за 13 років відвідав садову вечірку без своєї дружини. Також ми розповідали, що здоров'я короля Чарльза погіршилось під час лікування раку.