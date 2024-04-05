Практически голая жена Канье Веста в кружевных колготах.

Американский рэпер Канье Вест и его жена Бьянка Цензори. Фото: GAMR/KHROME/BACKGRID

Скандальный рэпер Канье Вест снова появился на публике с обнаженной женой Бьянкой Цензори. В этот раз она ограничилась бюстгалтером и кружевными колготками.

Об этом пишет Page Six.

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Американский рэпер Канье Вест сходил на ночное свидание в ресторане Gigi's со своей молодой женой архитектором Бьянкой Цензори. Не обошлось без эпатажа.

Американский рэпер Канье Вест и его жена Бьянка Цензори. Фото: GAMR/KHROME/BACKGRID

Девушка, вероятно, забыла одеться, ведь появилась на улице в черном бюстгалтере и в кремовых сетевых колготах без трусиков. Интимные места Бьянка попыталась прикрыть черной сумочкой, а дополнила откровенный образ босоножками на высоком каблуке.

Американский рэпер Канье Вест и его жена Бьянка Цензори. Фото: GAMR/KHROME/BACKGRID

Волосы жена рэпера уложила назад и надела простые украшения. Сам Канье Вест, как обычно, был в черном. Одел худые, мешковатые штаны и кроссовки Nike.

Американский рэпер Канье Вест и его жена Бьянка Цензори. Фото: GAMR/KHROME/BACKGRID

Сплетничают, что Канье Вест заставляет раздеваться жену, чтобы привлекать внимание к своему бренду одежды и новому альбому. Впрочем, сама Бьянка свой стиль не комментирует.

Американский рэпер Канье Вест и его жена Бьянка Цензори. Фото: GAMR/KHROME/BACKGRID

Напомним, Бьянка Цензори недавно прогулялась в прозрачном комбинезоне без белья. Также бывшая девушка рэпера Канье Веста рассказала, как он заставил ее носить очень откровенную и развратную одежду.