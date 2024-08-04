Как выглядит мужчина Натальи Могилевской — фото

В сети впервые показали любимого мужа Натальи Могилевской — фото
Певица Наталья Могилевская отметила свое 49-летие в кругу семьи и друзей. Одна из гостей сняла видео, на которое попал вероятный любимый звезды.
Видео выложили в Instagram.
Блогер показала, как выглядит любимый Натальи Могилевской
Украинский бизнесвумен и блогер Наталья Городова случайно показала предполагаемого мужа Наталии Могилевской — Валентина.
Он нес ей праздничный торт со свечами, который звезда задула, чтобы загадать желание. Сама же селебрити скрывает личную жизнь. О мужчине известно только, что они познакомились в начале полномасштабного вторжения. На вопрос об официальном статусе отношений Могилевская не отвечает, однако посвятила ему песню.
Напомним, мы показали, как названные дочери Натальи Могилевской поздравили ее с днем рождения. Также сама звезда уже показывала своего любимого, но со спины.
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