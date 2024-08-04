Как выглядит мужчина Натальи Могилевской — фото

Украинская певица Наталья Могилевская. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Певица Наталья Могилевская отметила свое 49-летие в кругу семьи и друзей. Одна из гостей сняла видео, на которое попал вероятный любимый звезды.

Видео выложили в Instagram.

Читайте также:

Блогер показала, как выглядит любимый Натальи Могилевской

Украинский бизнесвумен и блогер Наталья Городова случайно показала предполагаемого мужа Наталии Могилевской — Валентина.

Он нес ей праздничный торт со свечами, который звезда задула, чтобы загадать желание. Сама же селебрити скрывает личную жизнь. О мужчине известно только, что они познакомились в начале полномасштабного вторжения. На вопрос об официальном статусе отношений Могилевская не отвечает, однако посвятила ему песню.

Муж Натальи Могилевской. Фото: instagram/natali.horodova

Муж Натальи Могилевской. Фото: instagram/natali.horodova

Напомним, мы показали, как названные дочери Натальи Могилевской поздравили ее с днем рождения. Также сама звезда уже показывала своего любимого, но со спины.