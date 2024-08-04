Який має вигляд чоловік Наталії Могилевської — фото

Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram/nataliya_mogilevskaya

Співачка Наталія Могилевська відсвяткувала своє 49-річчя в колі родини та друзів. Одна з гостей зняла відео, на яке потрапив ймовірний коханий зірки.

Відео виклали в Instagram.

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Він ніс їй святковий торт зі свічками, який зірка задула, щоб загадати бажання. Сама ж селебріті приховує особисте життя. Про чоловіка відомо лише те, що вони познайомились на початку повномасштабного вторгнення. На запитання про офіційний статус стосунків Могилевська не відповідає, однак присвятила йому пісню.

Чоловік Наталії Могилевської. Фото: instagram/natali.horodova

Чоловік Наталії Могилевської. Фото: instagram/natali.horodova

Нагадаємо, ми показали, як названі доньки Наталії Могилевської привітали її з днем народження. Також сама зірка вже показувала свого коханого, але зі спини.