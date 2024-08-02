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Солодкий тортик та обійми — родина Могилевської зворушливо привітала співачку із днем народження

2 серпня 2024 15:40
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Чоловік та доньки Могилевської вітають зірку з днем народження — відео
Українська співачка Наталія Могилевська. Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Відома українська співачка Наталія Могилевська святкує свій 49-й день народження. Її коханий разом із названими донечками влаштували для неї сюрприз та тепло привітали зірку.

Відео вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка поділилася зворушливими кадрами із сімейного архіву. На опублікованому відео названі донечки зірки тепло обіймають Могилевську та вітають із днем народження.

12-річна Мішель та 4-річна Софія готувалися до свята та прикрасили терасу будинку повітряними кульками.

Виконавиця задуває свічки на святковому тортику, обіймається із дівчатами та стрибає на ліжку. Тримаючи у руках великий букет квітів, зірка подякувала своєму чоловікові Валентину за любов та підтримку.

"Валік, ми тобі з дівчатами підготувати сюрприз. Хочемо подякувати за твою турботу, добре серце й за найпрекрасніше рішення в житті — стати мамою. У мене день народження кожен день тому, що поруч ти… Я вдячна Богу за тебе, мій коханий, за наших дітей і за те, що ми щасливі", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше співачка показалася у купальнику біля басейну. А також знаменитість показала себе без макіяжу та розкрила секрети догляду за обличчям.

Наталія Могилевська діти родина подарунки квіти українські зірки донька день народження

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