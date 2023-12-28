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В сети появилось редкое фото Тома Хэнкса и его сына

28 декабря 2023 11:11
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
В сети появилось редкое фото Тома Хэнкса и его сына
Том Хэнкс. Фото: instagram.com/tomhanks/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Сын культового актера Тома Хэнкса поделился редким фото с отцом. Поклонники поражены очарованием фотографии.

Честер Марлон Хэнкс выложил фото в instagram.

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Том Хэнкс вместе с сыном Четом

Честер Хэнкс поделился фотографией со своим 67-летним отцом. Актер оделся в зеленое пальто и черную шапку, его сын был в бейсболке с надписью "LA" и черном худди.

Сын Тома Хэнкса подписал пост словом "Банда".

Честер — это совместный сын Тома Хэнкса и Риты Уилсон. Также у них есть еще один ребенок — Трумэн Теодор, которому сейчас 28 лет.

В День матери Чет поделился фотографией с мамой. Они очень похожи и улыбаются.

"Самая большая G, которую я знаю. Люблю тебя, мама", — подписал фото парень.

Культовый актер еще двое детей — Колина и Элизабет, которым сейчас уже за 40. Это его дети от покойной жены-актрисы Саманты Льюис.

Как Том Хэнкс воспитывал детей

Ранее Честер Хэнкс рассказывал медиа, как его воспитывали известные родители. Его считают "избалованным наглецом", однако парень уверяет, что это не так.

"У меня были привилегии, но я не был испорчен. Родители меня не баловали, мне никогда просто так не давали денег или стипендии. Мне приходилось работать и зарабатывать все, что я заработал, и так была вся моя жизнь", — признался Чет.

Сам Том Хэнкс считает, что сделал все должное для своих детей.

"Это то, что мы делали целую вечность. Это то, на чем выросли все наши дети. У нас четверо детей — все они очень креативны, все вовлечены в определенный бренд сторитенга", — поделился актер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tom Hanks (@tomhanks)

Ранее мы писали, как изменились актеры фильма "Форрест Гамп" спустя 29 лет.

Напомним, что жена больного Брюса Уиллиса поздравила его с годовщиной романтическим фото.

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