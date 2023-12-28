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У мережі з'явилось рідкісне фото Тома Генкса та його сина

28 грудня 2023 11:11
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
У мережі з'явилось рідкісне фото Тома Генкса та його сина
Том Генкс. Фото: instagram.com/tomhanks/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Син культового актора Тома Генкса поділився рідкісним фото з батьком. Прихильники вражені чарівністю світлини.

Честер Марлон Генкс виклав фото в instagram.

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Том Генкс разом з сином Четом

Честер Генкс поділився фотографією зі своїм 67-річним батьком. Актор вдягнувся у зелене пальто та чорну шапку, його ж син був у бейсболці з надписом LA та чорному худі.

Син Тома Генкса підписав допис словом "Банда".

Честер — це спільний син Тома Генкса та Ріти Вілсон. Також вони мають ще одну дитину — Трумена Теодора, якому зараз 28 років.

У День матері Чет поділився світлиною з мамою. Вони дуже схожі та усміхнені.

"Найбільша G, яку я знаю. Люблю тебе, мамо", — підписав фото хлопець.

Культовий актор має ще двох дітей — Коліна і Елізабет, яким зараз вже за 40. Це його діти від покійної дружини-акторки Саманти Льюїс.

Як Том Генкс виховував дітей

Раніше Честер Генкс розповідав медіа, як його виховували відомі батьки. Його вважають "розпещеним нахабою", проте хлопець запевняє, що це не так.

"У мене були привілеї, але я не був зіпсованим. Батьки мене не балували, мені ніколи просто так не давали грошей чи стипендії. Мені доводилося працювати і заробляти все, що я заробив, і так було все моє життя", — зізнався Чет.

Натомість сам Том Генкс вважає, що зробив все належне для своїх дітей.

"Це те, що ми робили цілу вічність. Це те, на чому виросли всі наші діти. У нас четверо дітей — усі вони дуже креативні, усі залучені до певного бренду сторітейлінгу", — поділився актор.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tom Hanks (@tomhanks)

Раніше ми писали, як змінилися актори фільму "Форрест Ґамп" через 29 років.

Нагадаємо, що дружина хворого Брюса Вілліса привітала його з річницею романтичним фото.

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