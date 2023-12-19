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"Форрест Ґамп" через 29 років — який вигляд зараз мають актори

19 грудня 2023 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Якими через 29 років стали актори Форреста Ґампа — фото
Актор Том Генкс у фільмі "Форрест Ґамп". Фото: Pinterest
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

У далекому 1994 році люди у всьому світі побачили комедійну драму режисера Роберта Земекіса під назвою "Форрест Ґамп", яка одразу ж стала легендарною. Актори, які зіграли у цьому фільмі, теж одразу отримали глядацьку симпатію, тому можна поглянути, які вони сьогодні.

Новини.LIVE розповідає, як змінилися герої фільму "Форрест Ґамп" за 29 років.

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Том Генкс 

До початку зйомок "Форрест Ґамп" Том Генкс вже був доволі популярним актором, адже він зіграв у таких картинах, як:

  • Великий
  • Тернер і Хуч
  • Філадельфія

Попри те, що Том отримав "Оскар" за фільм "Філадельфія", саме головна роль у "Форресті Ґампі" зробив його зіркою світового масштабу. Після завершення зйомок кар’єра актора пішла вгору, і потім він зіграв у таких легендарних фільмах, як:

  • Зелена миля
  • Термінал
  • Код да Вінчі

Зараз 67-річний американський актор Том Генкс одружений і виховує чотирьох дітей.

Том Хэнкс
Том Генкс у фільмі "Форрест Ґамп" і сьогодні. Фото: ScreenCrush

Майкл Коннер Гемпфрі 

У фільмі американський актор зіграв роль маленького Форреста Ґампа, але після завершення зйомок його більше не видно у кіно. Лише у 2011 році Майкл Коннер Гемпфрі зіграв роль Едді у фільмі "Слідопити: У компанії незнайомців". 

Певний час актор працював охоронцем у транспортній компанії, а у 2020 році почав працювати вчителем онлайн. Зараз йому вже 37 років. 

Майкл Коннер Хэмпфри
Майкл Коннер Гемпфрі у фільмі "Форрест Ґамп" і зараз. Фото: Piximus

Саллі Філд 

Американська акторка вперше почала пов ‘язувати своє життя з індустрією кіно ще у 1965 році. За деякі ролі в кіно Саллі отримала три премії "Еммі" та дві премії "Оскар". Так, першу статуетку вона отримала за головну роль у драмі "Норма Рей", а другу — за фільм "Місця в серці". 

Але більшість глядачів пам’ятають акторку за гру в таких легендарних фільмах, як: 

  • Місіс Даутфайр
  • Форрест Ґамп
  • Нова Людина-павук, де вона зіграла тітку Мей

Сьогодні 77-річна американська акторка досі грає у кіно і з’являється на телебаченні. 

Салли Филд
Саллі Філд у "Форресті Ґампі" і зараз. Фото: Bright Side

Ганна Р. Гол

Для молодої акторки роль у фільмі "Форрест Ґамп" стала першою в її кар’єрі, після чого вона продовжила грати у кіно, але здебільшого у незалежних фільмах або короткометражках. У 2012 році акторка почала працювати театральною режисеркою.

Сьогодні американській акторці вже 39 років.

Ханна Р. Холл
Ганна Р. Гол у фільмі "Форрест Ґамп" і доросла. Фото: TheFW

Нагадаємо, ми писали про те, як змінилося життя акторів "Назад у майбутнє" за 38 років. 

Раніше ми розповідали про те, як за 30 років змінилися головні актори комедії "Місіс Даутфайр". 

Також ми повідомляли про те, що сталося з акторами фільму "Тринадцять друзів Оушена" за 16 років.

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