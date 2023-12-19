Якими через 29 років стали актори Форреста Ґампа — фото

"Форрест Ґамп" через 29 років — який вигляд зараз мають актори
У далекому 1994 році люди у всьому світі побачили комедійну драму режисера Роберта Земекіса під назвою "Форрест Ґамп", яка одразу ж стала легендарною. Актори, які зіграли у цьому фільмі, теж одразу отримали глядацьку симпатію, тому можна поглянути, які вони сьогодні.
Новини.LIVE розповідає, як змінилися герої фільму "Форрест Ґамп" за 29 років.
Том Генкс
До початку зйомок "Форрест Ґамп" Том Генкс вже був доволі популярним актором, адже він зіграв у таких картинах, як:
- Великий
- Тернер і Хуч
- Філадельфія
Попри те, що Том отримав "Оскар" за фільм "Філадельфія", саме головна роль у "Форресті Ґампі" зробив його зіркою світового масштабу. Після завершення зйомок кар’єра актора пішла вгору, і потім він зіграв у таких легендарних фільмах, як:
- Зелена миля
- Термінал
- Код да Вінчі
Зараз 67-річний американський актор Том Генкс одружений і виховує чотирьох дітей.
Майкл Коннер Гемпфрі
У фільмі американський актор зіграв роль маленького Форреста Ґампа, але після завершення зйомок його більше не видно у кіно. Лише у 2011 році Майкл Коннер Гемпфрі зіграв роль Едді у фільмі "Слідопити: У компанії незнайомців".
Певний час актор працював охоронцем у транспортній компанії, а у 2020 році почав працювати вчителем онлайн. Зараз йому вже 37 років.
Саллі Філд
Американська акторка вперше почала пов ‘язувати своє життя з індустрією кіно ще у 1965 році. За деякі ролі в кіно Саллі отримала три премії "Еммі" та дві премії "Оскар". Так, першу статуетку вона отримала за головну роль у драмі "Норма Рей", а другу — за фільм "Місця в серці".
Але більшість глядачів пам’ятають акторку за гру в таких легендарних фільмах, як:
- Місіс Даутфайр
- Форрест Ґамп
- Нова Людина-павук, де вона зіграла тітку Мей
Сьогодні 77-річна американська акторка досі грає у кіно і з’являється на телебаченні.
Ганна Р. Гол
Для молодої акторки роль у фільмі "Форрест Ґамп" стала першою в її кар’єрі, після чого вона продовжила грати у кіно, але здебільшого у незалежних фільмах або короткометражках. У 2012 році акторка почала працювати театральною режисеркою.
Сьогодні американській акторці вже 39 років.
Нагадаємо, ми писали про те, як змінилося життя акторів "Назад у майбутнє" за 38 років.
Раніше ми розповідали про те, як за 30 років змінилися головні актори комедії "Місіс Даутфайр".
Також ми повідомляли про те, що сталося з акторами фільму "Тринадцять друзів Оушена" за 16 років.
Читайте Новини.LIVE!