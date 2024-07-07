Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В металлическом платье и ошейнике — Кэтти Перри удивила образом на вечеринке Dolce & Gabbana arrow

В металлическом платье и ошейнике — Кэтти Перри удивила образом на вечеринке Dolce & Gabbana

7 июля 2024 13:55
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Кэтти Перри на вечеринке Dolce&amp;Gabbana - фото образа певицы
Американская певица Кэтти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Известная американская певица Кэтти Перри выступила на вечеринке Dolce&Gabbana Alta Moda Party в Италии. Звезда очаровала присутствующих стильным брендовым корсетом и ошейником.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице Instagram.

Читайте также:

Кэтти Перри в металлическом наряде

Для мероприятия певица выбрала платье с серебристым корсетом со шнуровкой в стиле "пик-а-бу" и мини-юбкой с хрустальными цепочками. Образ звезды дополнили накидка из белого ламе и хрустальных страз, полностью расшитая бисером, пара высоких сапог до бедра в тон и металлический ошейник Dolce&Gabbana.

Обольстительный образ удачно подчеркнул ее пышную грудь и тонкую талию. Густые темные волосы исполнительница собрала в высокий хвост.

Кэтти исполнила для гостей песню "I Kissed a Girl".

Dolce&Gabbana пригласили Кэтти Перри на вечеринку
Певица Кэтти Перри в ошейнике. Фото: instagram.com/katyperry/
В металлическом платье и ошейнике – Кэтти Перри удивила образом на вечеринке Dolce & Gabbana - фото 2
Певица Кэтти Перри в ошейнике на вечеринке Dolce&Gabbana. Фото: instagram.com/katyperry/
Кэтти Перри спела на вечеринке Dolce&Gabbana
Певица Кэтти Перри спела на вечеринке Dolce&Gabbana. Фото: instagram.com/katyperry
Кэтти Перри в ошейнике
Певица Кэтти Перри в стильном образе на вечеринке Dolce&Gabbana. Фото: instagram.com/katyperry
Кэтти Перри в металлическом платье
Певица Кэтти Перри зажгла в Италии. Фото: instagram.com/katyperry

Напомним, Кэти Перри поразила оригинальным платьем, которое надела на обнаженное тело. А также певица провела отпуск в Санта-Барбаре вместе с женихом.

Кэти Перри зарубежные звезды фотосессия платье известные бренды мода-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно