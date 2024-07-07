Американская певица Кэтти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Известная американская певица Кэтти Перри выступила на вечеринке Dolce&Gabbana Alta Moda Party в Италии. Звезда очаровала присутствующих стильным брендовым корсетом и ошейником.

Соответствующие фото она опубликовала на своей странице Instagram.

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Кэтти Перри в металлическом наряде

Для мероприятия певица выбрала платье с серебристым корсетом со шнуровкой в стиле "пик-а-бу" и мини-юбкой с хрустальными цепочками. Образ звезды дополнили накидка из белого ламе и хрустальных страз, полностью расшитая бисером, пара высоких сапог до бедра в тон и металлический ошейник Dolce&Gabbana.

Обольстительный образ удачно подчеркнул ее пышную грудь и тонкую талию. Густые темные волосы исполнительница собрала в высокий хвост.

Кэтти исполнила для гостей песню "I Kissed a Girl".

Певица Кэтти Перри в ошейнике. Фото: instagram.com/katyperry/

Певица Кэтти Перри в ошейнике на вечеринке Dolce&Gabbana. Фото: instagram.com/katyperry/

Певица Кэтти Перри спела на вечеринке Dolce&Gabbana. Фото: instagram.com/katyperry

Певица Кэтти Перри в стильном образе на вечеринке Dolce&Gabbana. Фото: instagram.com/katyperry

Певица Кэтти Перри зажгла в Италии. Фото: instagram.com/katyperry

Напомним, Кэти Перри поразила оригинальным платьем, которое надела на обнаженное тело. А также певица провела отпуск в Санта-Барбаре вместе с женихом.