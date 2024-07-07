В металлическом платье и ошейнике — Кэтти Перри удивила образом на вечеринке Dolce & Gabbana
Известная американская певица Кэтти Перри выступила на вечеринке Dolce&Gabbana Alta Moda Party в Италии. Звезда очаровала присутствующих стильным брендовым корсетом и ошейником.
Соответствующие фото она опубликовала на своей странице Instagram.
Кэтти Перри в металлическом наряде
Для мероприятия певица выбрала платье с серебристым корсетом со шнуровкой в стиле "пик-а-бу" и мини-юбкой с хрустальными цепочками. Образ звезды дополнили накидка из белого ламе и хрустальных страз, полностью расшитая бисером, пара высоких сапог до бедра в тон и металлический ошейник Dolce&Gabbana.
Обольстительный образ удачно подчеркнул ее пышную грудь и тонкую талию. Густые темные волосы исполнительница собрала в высокий хвост.
Кэтти исполнила для гостей песню "I Kissed a Girl".
Напомним, Кэти Перри поразила оригинальным платьем, которое надела на обнаженное тело. А также певица провела отпуск в Санта-Барбаре вместе с женихом.
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