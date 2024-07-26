Почему король Чарльз не любит дураков.

Король Чарльз III. Фото: instagram/theroyalfamily

Король Великобритании Чарльз III иногда становится "ужасным". Он не любит дураков и требует качественного выполнения обязанностей каждого подчиненного.

Об этом инсайдер рассказал изданию Express.

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Король Чарльз III не любит дураков

Британцы, работающие с королевской семьей, неоднократно подтверждали слухи о вспыльчивом характере короля Чарльза. К примеру можно вспомнить, как он разозлился из-за протекавшей авторучки в замке Гиллсборо в Северной Ирландии. Это произошло через несколько дней после смерти матери.

"У Чарльза может быть ужасный характер... Все, что он считает некомпетентностью, особенно его проявляет. Он не терпит дураков. Справедливости ради кто-либо, кто с ним работал, может подтвердить, что король всегда очень хорошо подготовлен, разбирается во всех вопросах и с уважением относится к экспертам, с которыми встречается", — рассказал о монархе инсайдер.

Король Чарльз III ответственно относится к работе. Фото: instagram/theroyalfamily

Монарх ожидает такого же отношения и к себе. Поэтому, когда кто-то из его сотрудников плохо выполняет свою работу или просто "ведет себя, как дурак", Чарльз злится.

"Однако людям нравится работать на него, хотя все и находятся под большим давлением, поскольку его офис невероятно загружен. Он совсем не монстр, но он человек, и он иногда срывается... К сожалению, иногда, когда это происходит, на него направлена камера", — добавил инсайдер

Королева Камилла положительно повлияла на характер короля Чарльза. Фото: instagram/theroyalfamily

Также о характере короля высказалась его подруга на условиях анонимности. Она считает, что его "сложный" характер улучшила его вторая жена Камилла.

"Он, конечно, вспыльчивый человек, но с тех пор, как он стал жить с Камиллой, ему стало гораздо лучше. Каждый человек, независимо от его положения или статуса, ежедневно испытывает раздражение. А здесь буквально каждое движение монарха, каждый его жест подвергается пристальному вниманию", — поведала подруга королевской семьи.

Король Чарльз не любит дураков. Фото: instagram/theroyalfamily

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