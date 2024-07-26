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У нього жахливий характер — ексслужбовець розкритикував короля Чарльза

26 липня 2024 07:00
Антоніна Завадська - Редактор
Чому король Чарльз не любить дурнів — деталі
Король Чарльз III. Фото: instagram/theroyalfamily
Антоніна Завадська - Редактор

Король Великої Британії Чарльз III інколи стає "жахливим". Він не любить дурнів та вимагає якісного виконання обов'язків від кожного підлеглого.

Про це інсайдер розповів виданню Express.

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Король Чарльз III не любить дурнів 

Службовці, які працюють з королівською родиною, неодноразово підтверджували чутки про запальний характер короля Чарльза. До прикладу можна згадати, як він розлютився через авторучку, що протікала, в замку Гіллсборо в Північній Ірландії. Це сталося через кілька днів після смерті його матері.

"У Чарльза може бути жахливий характер... Все, що він вважає некомпетентністю, особливо його виявляє. Він не терпить дурнів. Заради справедливості будь-хто, хто з ним працював, може підтвердити, що король завжди дуже добре підготовлений, знається на питаннях та з повагою ставиться до експертів, з якими зустрічається", — розповів про монарха інсайдер.

Король Чарльз III відповідально ставиться до роботи. Фото: instagram/theroyalfamily
Король Чарльз III відповідально ставиться до роботи. Фото: instagram/theroyalfamily

Монарх очікує такого ж ставлення і до себе. Тому, коли хтось з його співробітників погано виконує свою роботу або просто "поводиться, як дурень", Чарльз злиться.

"Однак, людям подобається працювати на нього, хоча всі й перебувають під великим тиском, оскільки його офіс неймовірно завантажений. Він зовсім не монстр, але він людина, і він іноді зривається... На жаль, інколи це відбувається, коли на нього спрямована камера", — додав інсайдер

Королева Камілла позитивно вплинула на характер короля Чарльза . Фото: instagram/theroyalfamily
Королева Камілла позитивно вплинула на характер короля Чарльза. Фото: instagram/theroyalfamily

Також про характер короля висловилась його подруга на умовах анонімності. Вона вважає, що його "складний" характер покращила його друга дружина Камілла.

"Він, звісно, запальна людина, але відтоді, як він став жити з Каміллою, йому стало набагато краще. Кожна людина, незалежно від її становища або статусу, щодня відчуває роздратування. А тут буквально кожен рух монарха, кожен його жест піддається пильній увазі", — розповіла подруга королівської родини.

Король Чарльз не любить дурнів. Фото: instagram/theroyalfamily
Король Чарльз не любить дурнів. Фото: instagram/theroyalfamily

Нагадаємо, Кейт Міддлтон розкритикували через замалий телевізор. Стало відомо, скільки заробляє принц Вільям після коронації його батька.

король Чарльз ІІІ королівська родина Королева Камілла Велика Британія характер

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