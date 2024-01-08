В розовых колготках звезда "Поймать Кайдаша" показала, какой она была в 16 лет

Антонина Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress/

Актриса Антонина Хижняк, сыгравшая Мотрю в сериале "Поймать Кайдаша", поделилась интересными фотографиями. Она показала, как выглядела, когда поступила в театральный университет.

Звезда поделилась фотографией в instagram.

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Актриса Антонина Хижняк поделилась фотографиями 2007 года. Она показала, как выглядела на посвящение в студенты в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого.

"Передаю этой девочке в розовых колготах привет из будущего. Ты не могла знать, в каком мире мы будем жить. И сейчас я тоже не знаю, какое будущее нас ждет. Но хочется надеяться на лучшее, хочется надеяться и верить при всем! Как и в тот вечер, когда я чувствовала, что начинается новая эра моей жизни", — подписала пост звезда.

Антонина Хижняк в студенческие годы. Фото: instagram.com/tonya_actress/

Фото сохранила мама актрисы, за что Антонина ей очень благодарна. Звезда в 16 носила розовые колготки, два забавных хвостика на голове и яркие красные бусы. Но юная студентка только едва напоминает нынешнюю актрису.

Антонина Хижняк в студенческие годы. Фото: instagram.com/tonya_actress/

Антонина Хижняк училась в театральном на актрису театра кукол. Актриса сыграла в таких кинокартинах — "Поймать Кайдаша", "Первые дни", "Дон Жуан из Жашкова".

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