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У рожевих колготках — зірка "Спіймати Кайдаша" показала, якою вона була у 16 років

8 січня 2024 11:30
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
У рожевих колготках — зірка "Спіймати Кайдаша" показала, якою вона була у 16 років
Антоніна Хижняк. Фото: instagram.com/tonya_actress/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Акторка Антоніна Хижняк, яка зіграла Мотрю в серіалі "Спіймати Кайдаша", поділилась цікавими світлинами. Вона показала, як виглядала, коли вступила в театральний університет.

Зірка поділилась світлиною в instagram.

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Акторка Антоніна Хижняк поділилася фотографіями 2007 року. Вона показала, як виглядала на посвяту у  студенти в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І.К.Карпенка-Карого. 

"Передаю цій дівчинці в рожевих колготах привіт із майбутнього. Ти не могла знати в якому світі ми будемо жити. І зараз я теж не знаю, яке майбутнє на нас чекає. Але хочеться сподіватись на краще, хочеться мати надію і вірити попри все! Так, як і в той вечір, коли я відчувала, що починається нова ера мого життя", — підписала допис зірка.

Антоніна Хижняк у студентські роки
Антоніна Хижняк у студентські роки. Фото: instagram.com/tonya_actress/

Фото зберегла мама акторки, за що Антоніна їй дуже вдячна. Зірка у 16 носила рожеві колготи, два кумедні хвостики на голові і яскраві червоні буси. Та юна студентка лиш ледве нагадує нинішню акторку.

Антоніна Хижняк у студентські роки
Антоніна Хижняк у студентські роки. Фото: instagram.com/tonya_actress/

Антоніна Хижняк навчалась у театральному на акторку театру ляльок. Акторка зіграла у таких кінокартинах — "Спіймати Кайдаша", "Перші дні", "Дон Жуан із Жашкова".

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