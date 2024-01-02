Спокуслива Геллі Беррі вразила відвертим фото у ліфті

Акторка Геллі Беррі. Фото: instagram.com/halleberry/

Геллі Беррі продемонструвала розкішну фігуру, щоб привітати своїх підписників з Новим роком. 57-річна зірка була помічена в чорному мереживному комбінезоні у ліфті.

Фото акторка опублікувала у своїх соціальних мережах.

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Зірка поєднала білизну з золотим піджаком, який ледь прикривав її пікантні місця. Беррі хизувалась струнками ногами у туфлях на підборах в маленькому золотому ліфті.

Акторка Геллі Беррі. Фото: instagram.com/halleberry/

"Привіт, 2024!" — це все, що вона написала у своєму коментарі для своїх майже 9 мільйонів підписників.

Геллі стала першою — і наразі єдиною — афроамериканкою, яка виграла премію "Оскар" за найкращу жіночу роль у 2002 році, і Геллі розповіла, що їй сумно, що її успіх не повторили інші темношкірі актриси.

"Минув 21 рік, і ніхто інший, як я, не пройшов через ці двері. Це дуже сумно, тому що я відчувала, що та ніч щось означає", — зазначила акторка.

Незважаючи на це, Геллі визнала, що в Голлівуді відбулися деякі "зміни" за останній 21 рік.

Актриса пояснила: "Нагороди — це ще не все. Ми працюємо так, як ніколи не працювали, тому відбулися зміни, і це мало значення".

Геллі запустила власну продюсерську компанію, 606 Films, ще в 2014 році.

Геллі раніше стверджувала, що брак визнання не повинен применшувати працьовитість і талант інших чорношкірих актрис.

"Ми не завжди можемо оцінювати успіх або прогрес за кількістю нагород, які ми маємо. Нагороди — це вишенька на торті — це ваші однолітки, які кажуть, що ви були винятково чудовими цього року — але чи означає це, що якщо ми не отримаємо виняткову відмінність, ми не були чудовими й не досягли успіху, і ми не змінюємо світ своїм мистецтвом, і наші можливості не ростуть?" — прокоментувала акторка.

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