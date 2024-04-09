Путинист Евгений Кунгуров покончил жизнь самоубийством

Путинист Евгений Кунгуров. Фото: росСМИ

Российский оперный и эстрадный певец, фанат Путина Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Он посещал психиатра, но официально не состоял на медицинском учете, поскольку лечился в частной клинике.

Об этом сообщают в росСМИ.

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В 2014 году Кунгуров с оркестром выступал на митинге-концерте на Красной площади в честь аннексии Россией Крыма. Впоследствии он неоднократно пел "на разогреве" выступлений Путина.

После начала полномасштабного вторжения он ездил в оккупированный Херсон и Мелитополь и отрабатывал там программу пропагандистов.

Путинист Евгений Кунгуров развлекает окупантов. Фото: instagram.com/evgenyi_kungurov_official/

Кунгуров посвящал песни русским оккупантам, пел им песни и активно поддерживал кровавую политику Кремля.

Путинист Евгений Кунгуров посвящает песни оккупантам. Фото: instagram.com/evgenyi_kungurov_official/

Путинист Евгений Кунгуров. Фото: instagram.com/evgenyi_kungurov_official/

Путин наградил его званием заслуженного артиста Чеченской Республики и Ингушетии. Благодаря приверженности Кремля, у него было много концертов и хорошо зарабатывал, однако ему это счастье не принесло.

Путинист злоупотреблял алкоголем и имел много ментальных проблем.

Его тело обнаружили у дома в центре Москвы. Незадолго до смерти он написал жене о том, что он хочет покончить с собой, и перестал отвечать на звонки. Она обратилась в службу спасения, но было уже поздно. У путиниста остались двухлетняя дочь и восьмилетний сын.

Напомним, предательница-певица Таисия Повалий поблагодарила оккупантов за нападение на Украину. Также мы рассказывали, что путинист Шаман записал песню о теракте в "Крокусе".