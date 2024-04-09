Путинист Евгений Кунгуров покончил жизнь самоубийством

В списке "хороших россиян" пополнение — развлекавший оккупантов певец совершил самоубийство
Российский оперный и эстрадный певец, фанат Путина Евгений Кунгуров покончил с собой в центре Москвы. Он посещал психиатра, но официально не состоял на медицинском учете, поскольку лечился в частной клинике.
Об этом сообщают в росСМИ.
Россиянин, радовавшийся оккупации Крыма, умер
В 2014 году Кунгуров с оркестром выступал на митинге-концерте на Красной площади в честь аннексии Россией Крыма. Впоследствии он неоднократно пел "на разогреве" выступлений Путина.
После начала полномасштабного вторжения он ездил в оккупированный Херсон и Мелитополь и отрабатывал там программу пропагандистов.
Кунгуров посвящал песни русским оккупантам, пел им песни и активно поддерживал кровавую политику Кремля.
Путин наградил его званием заслуженного артиста Чеченской Республики и Ингушетии. Благодаря приверженности Кремля, у него было много концертов и хорошо зарабатывал, однако ему это счастье не принесло.
Путинист злоупотреблял алкоголем и имел много ментальных проблем.
Его тело обнаружили у дома в центре Москвы. Незадолго до смерти он написал жене о том, что он хочет покончить с собой, и перестал отвечать на звонки. Она обратилась в службу спасения, но было уже поздно. У путиниста остались двухлетняя дочь и восьмилетний сын.
Напомним, предательница-певица Таисия Повалий поблагодарила оккупантов за нападение на Украину. Также мы рассказывали, что путинист Шаман записал песню о теракте в "Крокусе".
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