Путініст Євген Кунгуров покінчив життя самогубством

Путініст Євген Кунгуров. Фото: росЗМІ

Російський оперний та естрадний співак, фанат Путіна Євген Кунгуров наклав на себе руки у центрі Москви. Він відвідував психіатра, але офіційно не перебував на медичному обліку, оскільки лікувався у приватній клініці.

Про це повідомляють у росЗМІ.

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У 2014 році Кунгуров із оркестром виступав на мітингу-концерті на Красній площі на честь анексії Росією Криму. Згодом він неодноразово співав "на розігріві" виступів Путіна.

Після початку повномасштабного вторгнення він їздив до окупованого Херсона та Мелітополя і відпрацьовував там програму пропагандистів.

Путініст Євген Кунгуров розважає окупантів. Фото: instagram.com/evgenyi_kungurov_official/

Кунгуров присвячував пісні російським окупантам, співав їм пісні та активно підтримував криваву політику Кремля.

Путініст Євген Кунгуров присвячує пісні окупантам. Фото: instagram.com/evgenyi_kungurov_official/

Путініст Євген Кунгуров. Фото: instagram.com/evgenyi_kungurov_official/

Путін нагородив його званням заслуженого артиста Чеченської Республіки та Республіки Інгушетія. Завдяки прихильності Кремля він мав багато концертів та добре заробляв, однак йому це щастя не принесло.

Путініст зловживав алкоголем і мав багато ментальних проблем.

Його тіло знайшли біля будинку у центрі Москви. Незадовго до смерті він написав дружині про те, що він хоче накласти на себе руки, і перестав відповідати на дзвінки. Вона звернулася в службу порятунку, але було вже запізно. У путініста залишилися дворічна дочка і восьмирічний син.

Нагадаємо, зрадниця-співачка Таїсія Повалій подякувала окупантам за напад на Україну. Також ми розповідали, що путініст Шаман записав пісню про теракт у "Крокусі".