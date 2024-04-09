Путініст Євген Кунгуров покінчив життя самогубством

У списку "хороших росіян" поповнення — співак, який розважав окупантів, вчинив самогубство
Російський оперний та естрадний співак, фанат Путіна Євген Кунгуров наклав на себе руки у центрі Москви. Він відвідував психіатра, але офіційно не перебував на медичному обліку, оскільки лікувався у приватній клініці.
Про це повідомляють у росЗМІ.
Росіянин, який радів окупації Криму помер
У 2014 році Кунгуров із оркестром виступав на мітингу-концерті на Красній площі на честь анексії Росією Криму. Згодом він неодноразово співав "на розігріві" виступів Путіна.
Після початку повномасштабного вторгнення він їздив до окупованого Херсона та Мелітополя і відпрацьовував там програму пропагандистів.
Кунгуров присвячував пісні російським окупантам, співав їм пісні та активно підтримував криваву політику Кремля.
Путін нагородив його званням заслуженого артиста Чеченської Республіки та Республіки Інгушетія. Завдяки прихильності Кремля він мав багато концертів та добре заробляв, однак йому це щастя не принесло.
Путініст зловживав алкоголем і мав багато ментальних проблем.
Його тіло знайшли біля будинку у центрі Москви. Незадовго до смерті він написав дружині про те, що він хоче накласти на себе руки, і перестав відповідати на дзвінки. Вона звернулася в службу порятунку, але було вже запізно. У путініста залишилися дворічна дочка і восьмирічний син.
Нагадаємо, зрадниця-співачка Таїсія Повалій подякувала окупантам за напад на Україну. Також ми розповідали, що путініст Шаман записав пісню про теракт у "Крокусі".
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