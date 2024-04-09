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У списку "хороших росіян" поповнення — співак, який розважав окупантів, вчинив самогубство

9 квітня 2024 11:22
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Путініст Євген Кунгуров покінчив життя самогубством
Путініст Євген Кунгуров. Фото: росЗМІ
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Російський оперний та естрадний співак, фанат Путіна Євген Кунгуров наклав на себе руки у центрі Москви. Він відвідував психіатра, але офіційно не перебував на медичному обліку, оскільки лікувався у приватній клініці.

Про це повідомляють у росЗМІ.

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У 2014 році Кунгуров із оркестром виступав на мітингу-концерті на Красній площі на честь анексії Росією Криму. Згодом він неодноразово співав "на розігріві" виступів Путіна.

Після початку повномасштабного вторгнення він їздив до окупованого Херсона та Мелітополя і відпрацьовував там програму пропагандистів.

Путініст радіє окупованим українським територіям
Путініст Євген Кунгуров розважає окупантів. Фото: instagram.com/evgenyi_kungurov_official/

Кунгуров присвячував пісні російським окупантам, співав їм пісні та активно підтримував криваву політику Кремля.

Путініст присвячує пісні окупантам
Путініст Євген Кунгуров присвячує пісні окупантам. Фото: instagram.com/evgenyi_kungurov_official/
Пітініст підтримує криваву політику Кремля
Путініст Євген Кунгуров. Фото: instagram.com/evgenyi_kungurov_official/

Путін нагородив його званням заслуженого артиста Чеченської Республіки та Республіки Інгушетія. Завдяки прихильності Кремля він мав багато концертів та добре заробляв, однак йому це щастя не принесло.

Путініст зловживав алкоголем і мав багато ментальних проблем.

Його тіло знайшли біля будинку у центрі Москви. Незадовго до смерті він написав дружині про те, що він хоче накласти на себе руки, і перестав відповідати на дзвінки. Вона звернулася в службу порятунку, але було вже запізно. У путініста залишилися дворічна дочка і восьмирічний син.

Нагадаємо, зрадниця-співачка Таїсія Повалій подякувала окупантам за напад на Україну. Також ми розповідали, що путініст Шаман записав пісню про теракт у "Крокусі".

володимир путін
смерть
самогубство
путіністи
окупація
війна в Україні
російські зірки

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