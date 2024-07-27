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В спортивном купальнике и стразах —Бейонсе публично поддержала олимпийцев от США

27 июля 2024 09:17
Антонина Завадская - Редактор
Бейонсе в соблазнительном купальнике выразила поддержку олимпийцам США
Американская певица Бейонсе. Фото: instagram/beyonce
Антонина Завадская - Редактор

Суперзвезда Бейонсе публично поддержала спортсменов США, отправившихся на Олимпийские игры-2024. Она примерила патриотический образ, который напоминает американский флаг и записала мотивационное видео.

Пост выложила в Instagram.

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Бейонсе поддержала спортсменов США, отправившихся на Олимпиаду-2024

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Beyoncé (@beyonce)

Певица вместе с американскими атлетами записала гламурное видео. Стилисты создали для Бейонсе гламурный образ с использованием цветов флага США. Впрочем, не обошлось и без камешков, которыми украсили купальник и ногти артистки.

Бейонсе появилась в ковбойской шляпе, напоминающей об истории страны. От США на Олимпийские игры-2024 отправились 592 атлета.

Бейонсе поддержала спортсменов из США. Фото: instagram/beyonce
Бейонсе поддержала спортсменов из США. Фото: instagram/beyonce
Патриотический купальник в Бейонсе. Фото: instagram/beyonce
Патриотический купальник в Бейонсе. Фото: instagram/beyonce
Бейонсе снялась в клипе со спортсменами. Фото: instagram/beyonce
Бейонсе снялась в клипе со спортсменами. Фото: instagram/beyonce
Бейонсе совратила изгибами талии в патриотическом купальнике. Фото: instagram/beyonce
Бейонсе совратила изгибами талии в патриотическом купальнике. Фото: instagram/beyonce

Напомним, певица Джамала выступит на Олимпийских играх-2024. Также уже состоялось изысканное открытие Олимпийских игр. На нем выступила тяжелобольная Селин Дион.

США Олимпийские игры Бейонсе Олимпиада-2024 певица спортсмен

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