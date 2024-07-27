Бейонсе в соблазнительном купальнике выразила поддержку олимпийцам США

В спортивном купальнике и стразах —Бейонсе публично поддержала олимпийцев от США
Суперзвезда Бейонсе публично поддержала спортсменов США, отправившихся на Олимпийские игры-2024. Она примерила патриотический образ, который напоминает американский флаг и записала мотивационное видео.
Пост выложила в Instagram.
Бейонсе поддержала спортсменов США, отправившихся на Олимпиаду-2024
Певица вместе с американскими атлетами записала гламурное видео. Стилисты создали для Бейонсе гламурный образ с использованием цветов флага США. Впрочем, не обошлось и без камешков, которыми украсили купальник и ногти артистки.
Бейонсе появилась в ковбойской шляпе, напоминающей об истории страны. От США на Олимпийские игры-2024 отправились 592 атлета.
Напомним, певица Джамала выступит на Олимпийских играх-2024. Также уже состоялось изысканное открытие Олимпийских игр. На нем выступила тяжелобольная Селин Дион.
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