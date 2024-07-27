Бейонсе у спокусливому купальнику висловила підтримку олімпійцям США — відео

Американська співачка Бейонсе. Фото: instagram/beyonce

Супер-зірка Бейонсе публічно підтримала спортсменів США, які вирушили на Олімпійські ігри-2024. Вона приміряла символічний образ з кольорів американського прапора та записала мотиваційне відео.

Дописи виклала в Instagram.

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Бейонсе підтримала спортсменів США, які вирушили на Олімпіаду-2024

Співачка разом з американськими атлетами записала гламурне відео. Стилісти створили для Бейонсе гламурний образ з використанням кольорів стягу США. Втім, не обійшлось і без камінчиків, якими оздобили купальник та нігті артистки.

Бейонсе з'явилась і в ковбойському капелюсі, який нагадує про історію країни. Від США на Олімпійські ігри-2024 вирушили 592 атлети.

Бейонсе підтримала спортсменів з США. Фото: instagram/beyonce

Патріотичний купальник Бейонсе. Фото: instagram/beyonce

Бейонсе знялась у кліпі з спортсменами. Фото: instagram/beyonce

Бейонсе спокусила вигинами талії у патріотичному купальнику. Фото: instagram/beyonce

Нагадаємо, співачка Джамала виступить на Олімпійських іграх-2024. Також вже відбулось вишукане відкриття Олімпійських ігор. На ньому виступила важкохвора Селін Діон.