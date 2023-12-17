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В США назвали худшие сериалы 2023 года

17 декабря 2023 13:07
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Стас Кожушко
Редактор
В США назвали худшие сериалы 2023 года
Фрагмент из сериала "Кумир". Фото: HBO
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Стас Кожушко
Редактор

Популярный сайт рецензий и критики Metacritic обнародовал худшие американские сериалы этого года. Скандальный сериал "Кумир" HBO с участием The Weeknd и Лили-Роуз Депп все же не возглавил список, но попал в ТОП-3.

Об этом сообщают в Metacritic.

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Худшие сериалы США 2023 года

В десятку в частности попал документально-художественный сериал Netflix о Клеопатре с темнокожей актрисой в главной роли. Он вызвал возмущение в Египте и обвинение в адрес авторов фильма в попытке переписать историю страны.

10 место — "Царица Клеопатра"

9 место м "Город в огне"

8 место — "Рыцари Готема"

7 место — "Волчья стая"

6 место — "Весь невидимый нам свет"

5 место — "Одержимость"

4 место — "Пригородные крики Джона Карпентера"

Тройку открыл документальное шоу "Цена "Хора", посвященный участникам подросткового сериала "Хор" после его завершения. Продюсеры намеревались расследовать обстоятельства смерти трех актеров, однако, по мнению критиков, лишь пересказали известные факты и спекулировали на личных трагедиях.

Второе место в антирейтинге у откровенного сериала "Кумир" HBO, главные роли в котором сыграли канадский певец The Weeknd и дочь Джонни Деппа, Лили-Роуз.

А вот менее всего критикам понравился реалити-проект "Особняк милф". В нем восемь женщин средних лет въезжают в особняк и строят отношения с сыновьями друг друга. В рецензии критик Наоми Фрай из The New Yorker пишет, что в сериале невозможно не заметить моменты инцеста.

Напомним, ранее мы писали, о ТОП-5 худших фильмах года по версии кинокритиков Variety. Также мы рассказывали, что Мики Маус станет национальным достоянием США.

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