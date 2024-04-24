В США застрелили известного рэпера Криса Кинга, который дружил с певцом Джастином Бибером

Американский рэпер Крис Кинг. Фото: instagram.com/whoischrisking/

Американский рэпер Крис Кинг приехал в город Нэшвилл, чтобы выступить на фестивале. Его попытались ограбить и случайно застрелили.

Об этом пишет Billboard.

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Рэпер приехал в Нэшвилл, штат Теннеси. Он должен был выступить на фестивале и перед этим решил отдохнуть в компании друзей. На них напали трое преступников и попытались ограбить. Внезапно они открыли огонь.

Пули ранили Криса и его друга. Однако именно рэпера не удалось спастись. Ранение было смертельным. Крису было всего 32 года.

С репером близко дружил культовый канадский певец Джастин Бибер. Он написал в соцсетях, что всегда будет помнить Криса.

"Люблю тебя, брат. Это больно. Пожалуйста, вспомните его семью в своих молитвах. Увидимся в раю, брат", — написал Джастин Бибер.

Напомним, умер украинский писатель Дмитрий Капранов. Также сердце остановилось в украинского актера Петра Никитина.