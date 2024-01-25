Группа Би-2. Фото: instagram.com/levab2

Российская группа Би-2 приехала в Таиланд на заработки. Однако артисты сделали это нелегально, потому теперь должны заплатить штраф и покинуть Таиланд.

Об этом пишет DW.

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В Таиланде задержаны участники российской группы Би-2 после концерта на острове Пхукет. Информацию о задержании подтвердил один из участников группы.

Причиной стало отсутствие разрешения на работу в Таиланде. В последние дни группа отыграла два концерта — в Паттайе и провинции Пхукет.

Российский продюсер Владимир Воронов, проживающий на Пхукете, в комментарии РосСМИ рассказал, что на участников группы возможно кто-то донес.

"Если у них и правда не было разрешения на работу, то не удивительно, что арестовали. Но это большая группа, все знали о концерте, рекламы было полно", — сказал он.

По данным РосСМИ, музыканты провели ночь в камере.

Участники группы должны заплатить штраф, размер которого определит суд, а затем им придется покинуть страну.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину рок-группа Би-2 выразила свою антивоенную позицию и покинула Россию. Весной 2023 года солиста группы Льову российские власти внесли в список "иностранных агентов".

Также в Таиланде отменили концерты юмористов Руслана Белого и Максима Галкина, известных своими антивоенными позициями. В начале 2023 года сообщалось, что Таиланд будет выдавать РФ ее граждан, объявленных в розыск.

Напомним, в список "иноагентов" РФ ошибочно добавили Вадима Олейника.

Также мы писали, что Максим Галкин был оштрафован на миллион гривен в Дубае за антироссийские шутки.