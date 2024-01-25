Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В Таиланде задержаны участники российской группы Би-2 arrow

В Таиланде задержаны участники российской группы Би-2

25 января 2024 18:03
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
В Таиланде задержаны участники российской группы Би-2
Группа Би-2. Фото: instagram.com/levab2
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Российская группа Би-2 приехала в Таиланд на заработки. Однако артисты сделали это нелегально, потому теперь должны заплатить штраф и покинуть Таиланд.

Об этом пишет DW.

Читайте также:

Провели ночь в камере

В Таиланде задержаны участники российской группы Би-2 после концерта на острове Пхукет. Информацию о задержании подтвердил один из участников группы.

Причиной стало отсутствие разрешения на работу в Таиланде. В последние дни группа отыграла два концерта — в Паттайе и провинции Пхукет.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Льва Би-2 (@levab2)

Российский продюсер Владимир Воронов, проживающий на Пхукете, в комментарии РосСМИ рассказал, что на участников группы возможно кто-то донес.

"Если у них и правда не было разрешения на работу, то не удивительно, что арестовали. Но это большая группа, все знали о концерте, рекламы было полно",  сказал он.

По данным РосСМИ, музыканты провели ночь в камере.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Льва Би-2 (@levab2)

Участники группы должны заплатить штраф, размер которого определит суд, а затем им придется покинуть страну.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину рок-группа Би-2 выразила свою антивоенную позицию и покинула Россию. Весной 2023 года солиста группы Льову российские власти внесли в список "иностранных агентов".

Также в Таиланде отменили концерты юмористов Руслана Белого и Максима Галкина, известных своими антивоенными позициями. В начале 2023 года сообщалось, что Таиланд будет выдавать РФ ее граждан, объявленных в розыск.

Напомним, в список "иноагентов" РФ ошибочно добавили Вадима Олейника.

Также мы писали, что Максим Галкин был оштрафован на миллион гривен в Дубае за антироссийские шутки.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

Актуальное по теме