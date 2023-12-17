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В больших очках и сером тренче — Джей Ло отправилась за тайными покупками

17 декабря 2023 16:22
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
В больших очках и сером тренче — Джей Ло отправилась за тайными покупками
Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Голливудская звезда Дженнифер Лопес попала в объектив фотографов, выйдя за рождественскими подарками. Певица пыталась быть инкогнито, но у нее не получилось.

Об этом пишет Daily Mail.

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Джей Ло ходила на шоппинг в Gucci

На выходных известная певица и актриса Дженнифер Лопес ходила на праздничный шоппинг. Ее заметили в магазине Gucci в Лос-Анджелесе.

54-летняя звезда была одета в белую футболку с приятным V-образным вырезом, коричневые брюки свободного кроя и серый тренч.

Джей Ло в Лос-Анджелосе
Джей Ло возле своего автомобиля. Фото: LaStarPixMEDIA

Она собрала свои объемные волосы в пучок и надела большие солнцезащитные очки. Певица, вероятно, хотела сходить на закупки и быть незамеченной.

Знаменитость дополнила свой образ сумочкой Hermes в змеином принте и коричневыми сапогами на высоком каблуке.

Jennifer Lopez гуляет в маленьком празднике покупки в Лос-Анджелесе в течение уикенда
Джей Ло иду по магазинам в Лос-Анджелесе. Фото: Vasquez/LSGOSSIPTV

Напомним, что Джей Ло недавно показала, как украсила свой дом к Рождеству.

Раньше мы писали, что Джей Ло появится в новом фильме в платье от украинского бренда.

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