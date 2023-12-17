В больших очках и сером тренче — Джей Ло отправилась за тайными покупками
Голливудская звезда Дженнифер Лопес попала в объектив фотографов, выйдя за рождественскими подарками. Певица пыталась быть инкогнито, но у нее не получилось.
Об этом пишет Daily Mail.
Джей Ло ходила на шоппинг в Gucci
На выходных известная певица и актриса Дженнифер Лопес ходила на праздничный шоппинг. Ее заметили в магазине Gucci в Лос-Анджелесе.
54-летняя звезда была одета в белую футболку с приятным V-образным вырезом, коричневые брюки свободного кроя и серый тренч.
Она собрала свои объемные волосы в пучок и надела большие солнцезащитные очки. Певица, вероятно, хотела сходить на закупки и быть незамеченной.
Знаменитость дополнила свой образ сумочкой Hermes в змеином принте и коричневыми сапогами на высоком каблуке.
Напомним, что Джей Ло недавно показала, как украсила свой дом к Рождеству.
Раньше мы писали, что Джей Ло появится в новом фильме в платье от украинского бренда.
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